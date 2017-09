Những người đi tìm sự thật từ dấu vết để lại

Thời gian qua, Phòng Kỹ thuật hình sự (KTHS) Công an TP Đà Nẵng được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả, góp phần giữ gìn sự bình yên cho thành phố bên bờ sông Hàn...

Cho đến bây giờ, người dân TP Đà Nẵng vẫn chưa quên vụ án giết người nước ngoài do mâu thuẫn trong làm ăn xảy ra cách đây đã gần 2 năm trước tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà. Đối với Phòng KTHS Công an TP Đà Nẵng, thì đây là một chuyên án đánh dấu bước trưởng thành của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong việc áp dụng các biện pháp KTHS, từ đó giúp cho cơ quan điều tra đi đúng hướng, nhanh chóng tìm ra thủ phạm gây án cũng là người nước ngoài.

Thượng tá Lê Minh Sùng, Phó trưởng Phòng KTHS nhớ lại: Sau khi nhận được tin báo, đơn vị cử lực lượng đến tiến hành các bước khám nghiệm hiện trường và tử thi, qua đó đã thu lượm được vỏ đạn trên người nạn nhân, dấu vết để lại trong quá trình đối tượng ngồi uống nước tại quán nước đối diện… Đối chiếu với nhiều chứng cứ khác, lãnh đạo đơn vị đã đưa ra nhận định khá chính xác về đối tượng gây án...

Ngay sau khi sa lưới pháp luật, chính Feng Long Chun vẫn không thể lý giải được bằng cách nào cơ quan Công an lại nhanh chóng lần tìm ra hắn; bởi kế hoạch giết người đã được hắn tính toán gần như hoàn hảo...

Cán bộ, chiến sĩ Phòng KTHS Công an TP Đà Nẵng khám nghiệm hiện trường một vụ trọng án.

Có thể nói, việc tìm ra và bắt giữ Feng Long Chun, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ do các đơn vị tiến hành thì lực lượng KTHS Công an TP Đà Nẵng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc chứng minh chính xác đối tượng phạm tội để tổ chức điều tra, đưa đối tượng gây án ra trước ánh sáng pháp luật. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong hàng trăm chuyên án lớn, nhỏ có sự tham gia của đơn vị này từ khi thành lập đến nay.

Với đặc thù là lực lượng làm công tác khoa học hình sự, Phòng KTHS Công an TP Đà Nẵng đã tham gia tích cực vào các chuyên án trộm cướp, cháy nổ, phòng ngừa trên lĩnh vực kỹ thuật phòng chống tội phạm; giám định các tài liệu, chữ viết, con dấu, dấu vết cơ học, súng đạn; dùng các phương pháp hóa học để phát hiện ma túy, ma túy tổng hợp...

Thực tế công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn TP Đà Nẵng thời gian gần đây cho thấy, tội phạm ngày càng tinh vi, với nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, đặc biệt đối tượng sử dụng các thiết bị, phương tiện kỹ thuật công nghệ cao ngày càng nhiều đòi hỏi công tác kỹ thuật hình sự phải không ngừng đổi mới, nâng cao hơn nữa về chuyên môn nghiệp vụ.

Các kết luận của lực lượng KTHS là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng, góp phần giúp cơ quan điều tra đưa ra kết luận chính xác và hiệu quả nhất.

Thượng tá Võ Hoàng Trung, Trưởng phòng KTHS Công an TP Đà Nẵng tự hào bởi hiện nay đơn vị có một đội ngũ giám định viên được đào tạo bài bản, có thể đảm đương được các giám định phức tạp với độ chính xác cao. Mỗi năm, cán bộ chiến sĩ đơn vị tham gia hàng trăm vụ án, với hàng ngàn yêu cầu giám định các loại. Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng đó, trong những năm qua, tập thể Phòng KTHS Công an TP Đà Nẵng đã nhiều lần được lãnh đạo các cấp khen thưởng. Đây chính là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn để cán bộ, chiến sỹ đơn vị vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…