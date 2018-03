Nhóm thanh niên “truy sát” ô tô trên QL1 ở Nghệ An khai gì?

Thứ Bảy, ngày 03/03/2018 08:46 AM (GMT+7)

Nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3 bị tố "truy sát" ô tô trên QL1 vào tối mùng 2 Tết

Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An đã xác định và triệu tập 3 nam thanh niên trong clip xe máy kẹp 3 “truy sát” ô tô trên QL1A xảy ra tối ngày 17/2 (tức mùng 2 Tết). Danh tính 3 thanh niên lần lượt là Đặng Ngọc Túy (SN 1993), Đặng Ngọc Huy (SN 1994) và Nguyễn Văn Thức (SN 1988), cả 3 đều trú tại xóm 11, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Theo Công an huyện Diễn Châu, sau khi nhận được đơn trình báo của lái xe ô tô BKS 29C – 632.xx về việc bị một nhóm thanh niên đi xe máy BKS 37H1-544.54 chạy theo, chặn đầu, đe dọa và đập phá ô tô trên Quốc lộ 1A, Công an huyện Diễn Châu đã cử lực lượng điều tra xác minh, làm rõ. Sau đó, cả 3 đối tượng đã được Công an huyện Diễn Châu triệu tập, lấy lời khai.

Ba nam thanh niên tại cơ quan công an huyện Diễn Châu (ảnh: Báo Nghệ An)

Theo thông tin Báo Nghệ An đăng tải, bước đầu, 3 thanh niên này khai, vào khoảng 21 giờ ngày 17/2 (tức ngày mùng 2 Tết), Đặng Ngọc Túy điều khiển xe máy mang BKS 37H1 – 544.54 không đội mũ bảo hiểm, chở phía sau Đặng Ngọc Huy và Nguyễn Văn Thức, cũng không đội MBH.

Cả 3 đi trên Quốc lộ 1A hướng từ xã Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu) đi TP. Vinh. Khi đến xã Diễn Trường (Diễn Châu), xe máy do Túy điều khiển bị một xe ô tô BKS 29C – 632.xx chạy cùng chiều vượt lên, tạt đầu xe máy làm 3 người ngã xuống đường.

Bực tức vì xe ô tô không dừng lại nên 3 thanh niên rượt đuổi theo, tìm cách chặn đầu xe để yêu cầu lái xe dừng xe lại. Đến địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu (cách nơi xảy ra sự việc khoảng 12km) thì xe máy va chạm với xe ô tô nên 3 thanh niên này tiếp tục ngã xuống đường và bị xây xát nhẹ.

Tuy nhiên, người điều khiển xe ô tô không xuống xe giải quyết mà đi tiếp. Lúc này, Túy nhặt chiếc gậy bên đường đập 2 phát vào gương chiếu hậu bên trái làm hỏng gương. Cùng lúc đó, thấy lực lượng CSGT Công an huyện Diễn Châu đang đi đến, 3 thanh niên lên xe máy bỏ chạy.

Nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân sự việc, cơ quan công an huyện Diễn Châu phải mời vợ chồng tài xế ô tô (trú tại Hà Nội) đến trụ sở để đối chiếu với lời khai của 3 thanh niên này.

Xác nhận thông tin này với PV Báo Giao thông vào tối 2/3, chị P.T.M.H (44 tuổi, vợ của tài xế xe ô tô BKS 29C – 632.xx) cho biết: Chúng tôi đang bắt xe từ Hà Nội vào Nghệ An để làm việc với công an huyện Diễn Châu. Theo lời chị H, vào tối hôm xảy ra sự việc, chính chị H và 2 con cũng ngồi trên xe. Hôm đó, chồng chị H lái xe để đưa gia đình về quê. Suốt quá trình từ khi xe di chuyển vào đất Nghệ An đến khi xảy ra sự việc, xe ô tô của gia đình chị H không đâm hay va chạm với bất kể phương tiện nào. Trên xe cũng có lắp camera hành trình nên toàn bộ sự việc đều được camera này ghi lại.

Cũng theo thông tin từ chị H, cách đây mấy ngày có người lạ gọi điện, đề nghị gia đình chị cho các đối tượng liên quan gặp gỡ xin lỗi. Tuy nhiên, quan điểm của gia đình là không gặp: "Sự việc đã xảy ra, chúng tôi cũng đã trình báo tới cơ quan công an, tất cả mọi việc đều nhờ cơ quan điều tra giải quyết".