Nhóm thanh niên hỗn chiến, 2 người thương vong

Nhiều người dân tập trung tại hiện trường vụ án mạng

Sáng 10/2, Công an xã Thọ Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 người thương vong.

Thông tin ban đầu, ngày 9/2 tại xóm 9, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An có 2 nhóm thanh niên gồm 8 người trú ở xã Tân Thành, Yên Thành và thị xã Thái Hòa đến nhà anh T. (SN 1993), trú tại xóm 9, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành để uống rượu.

Khi ra về thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, hậu quả anh T.V. P. (SN 1994), trú xóm 3, xã Tân Thành, huyện Yên Thành bị đâm và tử vong khi trên đường đi cấp cứu. Riêng anh L. V. T. (SN 1993, trú cùng xóm với P.) bị đâm vào bụng nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi nhận được tin báo, Ban công an xã Thọ Thành đã cấp báo sự việc cho Công an huyện Yên Thành, Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ sự việc.

Hiện cơ quan chức năng, đã triệu tập một số thanh niên để làm việc.