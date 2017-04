Nhóm đối tượng san bằng quán phở sau câu nói của chủ quán ở Sài Gòn đã bị công an bắt giữ, công an đang tiếp tục truy bắt kẻ chủ mưu.

Thứ Ba, ngày 25/04/2017 10:48 AM (GMT+7)

3 đối tượng bị bắt giữ. Hiện công an vẫn đang truy bắt kẻ chủ mưu “Phong trọc”

Ngày 25.4, Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Ngọc Sang tự “Sang mập”(31 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Thanh Sang, tự “Sang con” (33 tuổi, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Đăng Khoa (27 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về các hành vi chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

3 đối tượng trên cùng với Nguyễn Hồng Phong tự “Phong bắc” hay “Phong trọc” (38 tuổi, quê Kiên Giang) gây ra vụ đập phá kinh hoàng tại quán phở gà trên đường Phan Xích Long (phường 2, quận Phú Nhuận) và chém trọng thương một chiến sĩ công an.

Trước đó, vào tối 6.3, người đàn ông (khoảng 35 tuổi, sau này được xác định là Phong “trọc”) dẫn bạn gái đến quán phở gà trên đường Phan Xích Long để ăn và có xảy ra mâu thuẫn với chủ quán. Người đàn ông sau đó đón taxi để bạn gái về còn mình chạy xe máy. Trước khi rời đi, vị khách này thách đố sẽ san bằng quán.

Khoảng 10 phút sau, vị khách này cùng nhóm thanh niên khác cầm mã tấu, tuýp sắt xông vào quán đập bàn ghế, tủ kính đựng thịt gà. Nhiều khách và nhân viên trong quán tháo chạy thục mạng.

Lúc này, Trung úy Bùi Minh Nhựt (công an phường 2) cùng anh Đào Hoàng Trọng Đức (26 tuổi, là bảo vệ dân phố) đi tuần tra ngang qua thấy vụ việc nên vào can thiệp thì bị nhóm này quay sang đuổi chém.

Hậu quả, anh Nhựt bị chém vào tay trái làm gãy xương gần khuỷu tay, anh Đức bị đánh vào mí mắt phải. Sau khi gây án, nhóm giang hồ nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu.

Quán ăn nơi nhóm giang hồ vào đập phá “san bằng” sau câu nói của chủ quán

Nữ chủ quán phở gà cho biết, sự việc xuất phát từ việc chồng la đứa con nhưng vị khách nghe được và chửi lại là bị phiền. Chồng bà có nói: “Tao la con tao chứ la mày đâu, thế là vị khách bực tức. Trước khi người này thách đố san bằng quán và rời đi, tôi đã tới nói là chuyện hiểu lầm và van xin anh ta bỏ qua”, chủ quán kể.

Từ hình ảnh camera và lời khai các nhân chứng, Công an quận Phú Nhuận bước đầu xác định nhóm thanh niên chém trung úy công an và bảo vệ dân phố là Phong “trọc” và Sang “mập”, cả 2 đều là những đối tượng giang hồ có máu mặt, mang nhiều tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, khi công an tìm tới nơi cư trú thì những đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ án gây xôn xao dư luận bởi sự manh đông và xem thường pháp luật của các đối tượng, sau đó Văn phòng UBND TP.HCM đã phát đi chỉ đạo khẩn của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo tập trung lực lượng, biện pháp khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật; phối hợp các cơ quan chức năng sớm đưa ra xét xử công khai, lưu động để phục vụ giáo dục phòng ngừa, răn đe tội phạm.

Sau gần 2 tháng lẩn trốn, biết khó lòng trốn thoát nên các đối tượng Huỳnh Ngọc Sang, Nguyễn Thanh Sang và Nguyễn Đăng Khoa đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, 3 đối tượng cho biết vào tối hôm xảy ra vụ án đang đi nhậu thì nhận được điện thoại của Phong trọc yêu cầu đến “hỗ trợ”. Sau khi đập phá, chúng bỏ trốn ra Vũng Tàu rồi sau đó mỗi người chạy một ngả để trốn sự truy bắt của cơ quan công an.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng chủ mưu “Phong trọc” để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.