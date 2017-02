Nhậu say, vác dao đến trụ sở khu phố đòi chém người

Bị nhắc nhở vì nhậu say gây rối trật tự, Hùng cầm dao đuổi chém dân quân đang trực tại trụ sở khu phố.

Ngày 2-2, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Phi Hùng (39 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 31-1, sau khi uống rượu say, Hùng gây rối trật tự công cộng và bị nhiều người phản ánh.

Nhận được tin báo, Công an phường Nguyễn An Ninh đã xuống can ngăn và yêu cầu Hùng ngừng hành vi gây rối.

Khoảng 15 phút sau, Hùng mang theo một con dao tới trụ sở khu phố 5, phường Nguyễn An Ninh đe dọa nhóm dân quân tự vệ đang trực tại trụ sở. Tổ trực đã cố thuyết phục Hùng bỏ hung khí xuống để nói chuyện nhưng Hùng không nghe, tiếp tục đuổi chém. Chém người không được, Hùng đập phá đồ đạc ở đây.

Công an phường xuống giải quyết nhưng Hùng vẫn ngoan cố, dùng nhiều lời lẽ xúc phạm, chống đối.

Lực lượng chức năng đã khống chế và bàn giao Hùng cho Công an TP Vũng Tàu xử lý.