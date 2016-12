Nguyên nhân khiến nữ sinh bị bạn xé áo, đánh hội đồng

Nguyên nhân xảy ra vụ việc được xác định do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa L. và Ng. trên facebook. Sau đó cả hai hẹn nhau đến khu vực chung cư thuộc xã An Hưng để giải quyết.

Trước đó, vào tối ngày 19/12, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị một nhóm khoảng 4-5 bạn nữ mặc áo học sinh túm tóc, đánh đập, xé toạc áo. Sau khi hành hạ nạn nhân, nhóm nữ này còn bắt nạn nhân quỳ xuống đất xin lỗi.

Sau khoảng gần 2 phút nữ sinh bị hứng chịu trận đòn “hội đồng” và những lời chửi bới, lăng mạ, một nam thanh niên đã xuất hiện can ngăn. Sau khi đoạn clip trên được đăng tải đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tất cả đều bức xúc, lên án, phê phán cách hành xử của nhóm mặc quần áo nữ sinh này.

Nữ sinh bị bạn đánh hội đồng, bắt quỳ xin lỗi (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng tháng 6/2016, ở bên ngoài trường học, nhóm nữ sinh mặc áo của trường THPT dân lập Tân An, xã An Hưng, huyện An Dương.

Tiến hành điều tra, công an huyện An Dương (TP. Hải Phòng) đã xác định được danh tính các đối tượng tham gia vào đánh hội đồng là: Nguyễn Thị L. (SN 2000), Hoàng Thị Ph., Đào Thị Ng. và Nguyễn Thị Phương Th. (SN 2002), cùng trú tại xã Lê Thiện, huyện An Dương.

Trong đó Ng. và Ph. đang học lớp 9 tại trường THCS Lê Thiện. L. và Th. đã bỏ học.

Người bị đánh trong đoạn clip là em Nguyễn Thị Ng. (SN 2001, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương), hiện là học viên trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện.

Qua xác minh, các nữ sinh trong đoạn video có mặc áo của trường THPT Tân An và THPT Nguyễn Trãi nhưng không phải là học sinh của 2 trường nói trên.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc được xác định do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa L. và Ng. trên facebook. Sau đó cả hai hẹn nhau đến khu vực chung cư thuộc xã An Hưng để giải quyết.

Tại đây, hai bên xảy ra xô xát và bị một người tên Hiên, là bạn của L. (SN 1998, ở xã Lê Thiện) dùng điện thoại quay clip. Sau đó clip này được Lưu Văn Hùng (SN 1995, ở xã An Hưng) đăng lên facebook qua nick “Hùng môi đỏ”.

Sự việc vẫn đang được công an huyện An Dương điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.