Người vợ cùng nhân tình phi tang xác chồng bị khởi tố

Thứ Bảy, ngày 18/02/2017 08:30 AM (GMT+7)

Ngày 17/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, trú tại thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) để điều tra về tội giết người.