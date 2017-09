Người tố bị hiếp dâm 2 lần gửi đơn xin đi tù: Xử sao?

Thứ Sáu, ngày 08/09/2017 16:00 PM (GMT+7)

Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin một phụ nữ bức xúc trước việc công an không khởi tố một vụ án hiếp dâm nên đã viết ‘đơn xin đi tù’. Sau khi viết đơn, bà đã đến trụ sở công an huyện Tân Thạnh, Long An để gửi đơn và được tiếp nhận.