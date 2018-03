Người phụ nữ lẩn trốn 11 năm, gia đình có 2 án tử hình về ma túy

Thứ Bảy, ngày 03/03/2018 19:00 PM (GMT+7)

Tội phạm ma túy Sự kiện:

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, sau 11 năm kiên trì, theo dõi, đơn vị đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bế Thị Mần (49 tuổi), trú tại xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Đây là đối tượng có Quyết định truy nã của Công an tỉnh Nghệ An vào năm 2006, đã tham gia trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại Nghệ An với số lượng lớn.