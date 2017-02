Người phụ nữ có bầu 2 tháng bị sát hại trong nhà nghỉ

Ngày 9-2, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một nhà nghỉ ở thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Nhà nghỉ Hà Tuấn - nơi bà H. được phát hiện đã chết trong phòng nghỉ

Trước đó, vào chiều ngày 8-2, nhân viên nhà nghỉ Hà Tuấn (ở tiểu khu 12, thị trấn Vạn Hà) thấy 2 vị khách (1 nam, 1 nữ) thuê phòng nghỉ từ ngày 7-2 nhưng không thấy ra khỏi phòng. Nghi có chuyện chẳng lành, nhân viên nhà nghỉ đã gõ cửa nhưng không có ai trả lời nên đã phá cửa xông vào thì tá hỏa phát hiện người phụ nữ đã chết. Sự việc nhanh chóng được báo tới cơ quan công an.

Ngay trong đêm 8-2, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định là bà Vũ Thị H. (SN 1972, ngụ xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa). Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng cho biết người phụ nữ chết do bị xiết cổ và đang có thai khoảng 2 tháng.

Nghi can gây ra án mạng nghiêm trọng trên được xác định là vị khách nam cùng tới thuê phòng với bà H. tại nhà nghỉ vào ngày 7-2. Bước đầu, công an xác định nghi can trên quê Nam Định. Sau khi giết chết bà H., nghi can trên đã nói dối nhân viên nhà nghỉ đi ra ngoài có việc rồi trốn khỏi hiện trường.

Được biết, bà H. là góa phụ có 1 con trai. Nạn nhân trước đó vào Nam làm ăn, mới về nhà nghỉ Tết và chuẩn bị đám cưới cho con trai. Nghi can quê Nam Định được cho là người tình của bà H.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao thi thể bà H. cho gia đình lo hậu sự và phối hợp với các cơ quan chức năng truy tìm hung thủ.