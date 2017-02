Người đàn bà tạt axit mù mắt hàng xóm, trốn nã 24 năm

Tạt axit mù mắt ông Sáu với tỷ lệ thương tật 97%, bà Đậm bỏ trốn khỏi địa phương. Công an phát lệnh truy nã, 24 năm sau trốn chạy, bà Đậm bị bắt giữ.

Thứ Tư, ngày 22/02/2017 09:52 AM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Đặng Thị Đậm (SN 1957, ngụ ấp An Hưng, xã An Bình, huyện Long Hồ) sau 24 năm trốn truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Cùng ngày, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Văn Bé, Trưởng Công an xã An Bình cho biết, địa phương cũng vừa hay tin bà Đậm bị công an bắt giữ. “Trước thời điểm bà Đậm bỏ trốn thì người đàn bà này từng có chồng và 2 người con”, ông Bé nói.

Nạn nhân Phạm Văn Sáu đang trao đổi với PV Người Đưa Tin (Ảnh: Thanh Lâm)

Ông Võ Văn Kiên, Trưởng ấp An Hưng (xã An Bình) thông tin thêm: “Bà Đậm sống bằng nghề bán hủ tiếu gần UBND xã An Bình, còn chồng bà thì hành nghề mua bán nước đá và đã chết trước khi vụ việc xảy ra.”

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 6h ngày 14/6/1993, tại xã An Bình xảy ra một vụ tạt axit. Khi đó, bà Đậm mang một can axit tìm ông Phạm Văn Sáu (SN 1961, ngụ cùng xã) để giải quyết mâu thuẫn tình cảm.

Trong lúc nói chuyện, do ghen tuông, Đậm đã cầm can axít tạt thẳng vào người ông Sáu, rồi bỏ trốn. Ông Sáu được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật là 97%.

Sau khi bị bà Đậm tạt axít, mặt, tai, cổ, ngực của ông Sáu bị biến dạng (Ảnh: Thanh Lâm)

Đến ngày 5/7/1993, Công an huyện Long Hồ ra quyết định truy nã đối với Đậm. Sau 24 năm sống ngoài vòng pháp luật, đến ngày 20/2, Đậm bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, Đậm khai trốn lên TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) có chồng và thay tên đổi họ nhưng vẫn sa lưới pháp luật.

Trao đổi với PV, ông Sáu nhớ lại: “Vào buổi sáng định mệnh đó, bà Đậm gọi tôi sang nhà bà C.T.P. (ngụ cùng địa phương) để nói chuyện. Tin lời, tôi liền đến đó thì bị bà Đậm lấy ca axít để sẵn trong nhà bà P. rồi hắt thẳng vào mặt tôi”.

Đôi mắt của ông Sáu vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng (Ảnh: Thanh Lâm)

“Hơn 3 tháng điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, tôi may mắn thoát chết, nhưng 2 mắt của tôi vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng. Đây là hành vi giết người nhưng bất thành, tôi còn sống sót là ngoài ý muốn của bà Đậm”, ông Sáu bức xúc nói với PV.

Cũng theo lời ông Sáu, tai họa ập đến đã khiến ông mất việc làm, gia đình phải bán ruộng vườn để chữa trị cho ông tốn hết 5 lượng vàng nên pháp luật cần xem xét đúng người đúng tội.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.