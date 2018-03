Người đàn bà đâm chết bạn tình rồi tự tử trong nhà nghỉ

Liên quan đến vụ việc đôi nam nữ chết trong nhà nghỉ tại xã Bình Phú (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn tình cảm chị H đã đâm chết anh B rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Công an thông tin tại buổi họp báo chiều 21/3

Chiều 21/3, phát biểu tại buổi họp báo tại hội trường phòng CSHS (PC45) công an tỉnh Tiền Giang, Thượng tá Phan Tấn Ca, Phó trưởng phòng PC45 cho biết, “Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, xung quanh nhiều vết máu”. Vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Nguyên nhân ban đầu được xác định xảy ra do tình cảm.

Theo thượng tá Ca, vào khoảng 12h30 ngày 19/3, anh Nguyễn Thanh B (SN 1979, ngụ xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy) đi xe máy đến nhà nghỉ Bình Phú ở xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để thuê phòng trọ.

Tại đây anh B được quản lý nhà nghỉ bố trí căn phòng số 18. Không lâu sau đó chị Huỳnh Thị Thu H (SN 1975, cùng ngụ xã Phú Nhuận) đến và vào phòng sau khi trình báo với quản lý nhà nghỉ.

Khoảng 14h cùng ngày, quản lý nhà nghỉ nghe giọng nam la thất thanh từ phòng nghỉ số 18 nên đến gõ cửa phòng, lúc này giọng nữ từ trong phòng nói vọng ra “không có gì đâu chú”. Tiếp đó một quản lý khác cũng đến gõ cửa phòng thì cũng được trả lời tương tự.

Do anh B và chị H là khách quen của phòng và thường xuyên trả phòng sau vài giờ đến thuê trọ nên nhân viên tại đây đã rời đi. Tuy nhiên đến 12h20 phút ngày 20/3 vẫn không thấy anh B và chị H trả phòng như thường lệ và trong phòng cũng không nghe động tĩnh gì nên quản lý nhà nghỉ đến đẩy cửa thông gió ở phòng số 18. Ngửi có mùi tanh trong phòng bốc ra, đồng thời gõ cửa không thấy tiếng trả lời nên người này hô hoán và trình báo cơ quan chức năng.

Khi công an phá cửa phòng để vào thì phát hiện thi thể anh B ở trần mặc quần dài nằm trên nền gạch, xung quanh có nhiều máu. Còn thi thể chị H thì nằm ngửa trên giường, trên bụng được dằn tấm chăn.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 1 con dao Thái Lan còn mới, cán dao bị cong dính nhiều máu, 1 nhẫn vàng, 1 xe mô tô và nhiều máu xung quanh nền gạch. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện bên trong nhà vệ sinh có 1 chai thuốc diệt cỏ, bên trong còn ít dung dịch màu xanh.

Qua khám nghiệm tử thi, anh B có nhiều vết thương ở bụng, ngực, hông, 2 bàn tay, 2 cổ tay và 2 bên đùi do vật ngọn gây ra. Nguyên nhân tử vong do đứt động mạch chủ, mất máu cấp. Còn toàn thân chị H không có tác động ngoại lực từ bên ngoài, tử vong do suy tuần hoàn hô hấp, ngộ độc thuốc chưa rõ nhóm.

Qua xác minh bước đầu, nhà anh B và chị H chỉ cách nhau mảnh đất và từng có gia đình, có con riêng. Sau khi cả 2 đều li dị đã đến với nhau nhưng do 2 bên gia đình không đồng thuận nên mọi việc gặp mặt đều hẹn hò ở bên ngoài chứ không đưa về gia đình.

Thời gian sau này, chị H phát hiện anh B có ý định quay về với vợ cũ nên chị H đã hẹn anh B đến nhà nghỉ để gặp nhau. Trước khi đến nhà nghỉ, chị H đã chuẩn bị sẵn con dao và thuốc diệt cỏ rồi bất ngờ đâm anh B sau đó uống thuốc cỏ để tự tử.

Hiện trường nơi phát hiện đôi nam nữ tử vong

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để điều tra làm xử lý theo qui định.