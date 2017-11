Người cha già hơn 1000 ngày tìm con gái bên Trung Quốc

Ông Hồ Xuân Nhâm (SN 1949, trú tại thôn Bắc Ái, xã Ngọc Thanh, TX. Phúc Yên, Vĩnh Phúc) vẫn nhớ như in cuộc hành trình gian khổ hơn 4 năm trời ròng rã tìm con gái lưu lạc bên Trung Quốc.

Thứ Sáu, ngày 10/11/2017 09:07 AM (GMT+7)

Giả khách làng chơi để tìm con

Nhâm nhi chén trà, ông Nhâm nhớ lại, đó là những ngày cuối năm 2006, cô con gái thứ hai trong gia đình là chị Hồ Thị Hằng đang làm công nhân thì công ty phá sản. Cùng thời điểm đó, một người thân tên H của gia đình ông Nhâm từ Trung Quốc về. Vài ngày sau đó, H từ Hà Nội lên đón chị Hằng về huyện Mê Linh chơi. Chị Hằng mất liên lạc với gia đình ngay sau đó.

Thời điểm con gái mất tích cũng là lúc H không còn ở Việt Nam nên ông Nhâm nhận định con mình đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Nhưng lúc đấy người bố đành bất lực vì không tìm đâu được manh mối. Hy vọng duy nhất của ông là trông chờ vào mỗi lần H về nước để truy tìm dấu vết.

Biết H hay di chuyển lên Lào Cai để qua biên giới Trung Quốc nên ông Nhâm đã nhiều lần bám theo, nhưng cứ lên đến khu vực này ông lại bị H cắt đuôi. Nhiều lần như thế, người cha già đành lầm lũi trở về về với nỗi nhớ con da diết.

Để tìm được con gái, ông Nham phải trải qua cuộc hành trình gian khổ hơn 4 năm trời. Ảnh: Đình Việt

“Khổ tâm nhất là từ lúc con mới mất tích, gia đình tôi phải chịu nhiều điều tiếng từ xóm làng, nhiều người nói con tôi bỏ nhà đi sang Trung Quốc để làm gái bán dâm khiến tôi và vợ rất đau lòng, dù biết sự thật không phải thế. Vì vậy tôi quyết tâm đi tìm con bằng mọi giá”, ông Nhâm bộc bạch.

Trong hành trình tìm con, ông âm thầm giấu vợ con vay lãi bên ngoài rồi tự tìm bắt tàu xe lên Lào Cai đi sang Hà Khẩu (Trung Quốc). Ông vào vai dân chơi len lỏi đến các nhà thổ để tìm con. Cứ thế lang thang tìm con năm này sang năm khác, khi nào hết tiền, ông lại về nhà quay tiền và đi tiếp. Thậm chí đến lúc không thể vay được tiền nữa ông đành phải bán miếng đất lấy 200 triệu để tìm con.

Cứ mỗi lần đến các nhà thổ, ông đều yêu cầu gặp người Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Nhưng lần nào ông cũng thất vọng vì những cô gái họ dẫn ra đều không phải con ông.

Rồi ông Nhâm lại tiếp tục lùng sục khắp các góc chợ rồi quán xá nhưng vẫn không có bất kì thông tin nào. “Có những lần hết tiền, tôi phải ngủ lại ở bìa rừng, ăn tạm mẫu bánh để lấy sức. Tôi xin làm đủ thứ việc để có kinh phí tiếp tục đi tìm con. Lúc đấy, đơn giản tôi chỉ nghĩ mình phải tìm con bằng được, còn sức là còn tìm”, ông Nhâm rưng rưng nước mắt.

Hội ngộ trong nước mắt

Ngồi bên cạnh cha, chị Hằng kể, những ngày cuối năm 2006, trong lúc đang thất nghiệp thì H rủ chị đi Trung Quốc để thu hoạch chuối thuê. Không ngần ngại, chị nhận lời đi ngay. H đưa chị lên Lào Cai rồi đưa chị qua Trung Quốc. Sau đó, H dẫn một người đàn ông tên Lý Thọ Bình đến để xem mặt và bán chị Hằng cho Thọ với giá 4.000 nhân dân tệ (khoảng 6 triệu đồng Việt Nam). Giao dịch xong, H bỏ lại chị Hằng rồi trốn biệt.

Chị Hằng hiện tại đang sống ở cạnh nhà bố mẹ. Chị và chồng vừa sinh thêm đứa 3. Ảnh: Đình Việt

Chị Hằng kể tiếp, sống cùng Thọ lâu ngày, thấy tính tình hiền lành, chịu thương, chịu khó lại mồ côi cha mẹ nên chị cũng nảy sinh tình cảm. Kết quả của mối tình đó là hai đứa con lần lượt ra đời, Thọ cũng rất yêu thương mẹ con chị.

“Tuy đã có một gia đình êm ấm nhưng lòng tôi lúc nào cũng hướng về quê hương, mong mỏi được một lần về thăm quê nhưng vì quá nghèo nên tôi không thể thực hiện được. Thời gian đầu tôi cũng không hề biết, gia đình ở quê đang khổ sở đi tìm tôi”, chị Hằng tâm sự.

Rồi đến một ngày, mong ước của chị Hằng cũng được đền đáp, trong một lần đi làm thuê cùng chồng ở Hà Khẩu, chị đã gặp một phụ nữ người Việt Nam tên Tám. Người này đã giúp chị gọi điện về cho gia đình. Biết được thông tin con gái, cuối năm 2010, mặc cho thời tiết rét như cắt da thịt ở nước bạn, ông Nhâm đã nhờ được chị Tám đưa mình đến gặp con gái.

Giây phút gặp lại con sau 4 năm xa cách, ông chết lặng khoảng 30 phút không nói nên lời, hai cha con chỉ biết ôm nhau trong nước mắt. Tuy nhiên, theo ông Nhâm, lúc đấy gặp được con đã khó, việc đưa con về Việt Nam lại khó hơn nhiều lần, vì cả ông và chị Hằng đều lo anh Thọ phát hiện sẽ ngăn cản cuộc trở về của chị.

Ông Nhâm hạnh phúc bên người con gái và đứa cháu ngoại. Ảnh: Đình Việt

“Mục đích của tôi đưa con về Việt Nam để lên cơ quan Công an tố cáo hành vi của H" - ông Nhâm nói. Sau nhiều lần nghĩ cách cuối cùng ông Nhâm cũng đưa được con gái về quê. Về nước, ông đưa chị Hằng lên Công an tỉnh Vĩnh Phúc để trình báo. Cơ quan Công an vào cuộc bắt giữ H, không lâu sau đó, H bị xử phạt tù vì tội buôn bán người.

Giờ đây, chị Hằng đã sống ở quê với bố mẹ, còn anh Thọ chưa thể sang ở cùng vợ con vì các thủ tục pháp lý chưa cho phép. Những lúc nhớ con, anh lại từ Trung Quốc về thăm. Mới đây, chị và Thọ lại đón niềm vui lớn khi đứa con thứ ba ra đời.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Văn Thường - Trưởng thôn Bắc Ái xác nhận sự việc trên. Theo ông Thường, sau khi chị Hằng về nước và trình báo cơ quan công an thì H đã bị bắt đi tù. Hiện tại, chị Hằng và ba đứa con đang sống ở địa phương, gia đình thuộc diện khó khăn.

“Địa phương vừa xét hộ nghèo cho mẹ con chị Hằng vì hoàn cảnh nghèo khó, con ốm cũng không có tiền đi chữa, còn anh Thọ thì là một người hiền lành, hiện tại anh này vẫn thường xuyên về Việt Nam để thăm vợ con”, ông Thường cho biết thêm.