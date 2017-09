Nghiện game, 5 đối tượng rủ nhau đột nhập vào resort trộm cắp tài sản

Ngày 3-9, Trung tá Nguyễn Khắc Oai, Phó trưởng Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 5 đối tượng đột nhập vào các phòng nghỉ trộm cắp tài sản của khách du lịch đến nghỉ tại Resort Belvedere thuộc thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo.

Thứ Hai, ngày 04/09/2017 09:17 AM (GMT+7)

Các đối tượng gồm: Trần Văn Hiền (20 tuổi), trú tại huyện Tam Đảo; Dương Văn Toàn (26 tuổi), Lưu Văn Dũng (26 tuổi), Lưu Văn Quý Sáu (25 tuổi) và Lưu Quý Dậu (20 tuổi), cùng trú tại huyện Bình Xuyên. Riêng hai đối tượng Dậu và Sáu hiện đang bỏ trốn.

Các đối tượng Hiền, Dũng, Toàn tại cơ quan Công an

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, cuối tháng 8, Công an huyện Tam Đảo nhận được tin báo về việc vào đêm 19-8-2017, rạng sáng gày 20-8-2017, tại khu Resort Belvedere, thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Tam Đảo, kẻ gian đã đột nhập vào các phòng 736, 743, 744 của khách du lịch nghỉ tại đây trộm cắp 4.400.000 đồng, 1 đồng hồ đeo tay nhãn hiệu DW, 1 ĐTDĐ Iphone 7 Plus và một số giấy tờ tùy thân khác của khách du lịch nghỉ tại các phòng trên của khu Resort, trị giá tài sản khoảng 20 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo trên, Công an huyện Tam Đảo đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, cử tổ công tác tham gia điều tra vụ án. Đến cuối tháng 8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam đảo đã làm rõ ổ nhóm trộm cắp tài sản nêu trên.

Tại cơ quan Công an, Dương Văn Toàn và Trần Văn Hiền khai nhận, bản thân hai đối tượng nghiện game online, và để có tiền chơi game, Hiền, Toàn đã rủ nhau đi lên khu resort ở thị trấn Tam Đảo để trộm cắp tài sản.

Theo đó, khoảng 0h30 ngày 20-8-2017, Hiền điều khiển xe máy từ xã Hồ Sơn (Tam Đảo) đến quán internet gần khu Công nghiệp Bá Thiện 2, thuộc xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên đón Toàn. Tại đây, Toàn đã rủ thêm Lưu Quý Dậu cùng đi.

Khi lên đến khu Resort, các đối tượng giấu xe máy vào bụi cây ven đường rồi men theo rừng tre xuống khu Resort và trèo qua ban công đột nhập vào các phòng 736, 743, 744 trộm cắp tài sản. Toàn là người trực tiếp vào các phòng lục tìm tài sản còn Hiền và Dậu ở ngoài cảnh giới.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Dương Văn Toàn và Trần Văn Hiền khai nhận, trong tháng 7, Toàn, Hiền và Lưu Quý Dậu cùng với 2 đối tượng khác là Lưu Văn Dũng, Lưu Văn Quý Sáu đã 2 lần đột nhập vào khu Resort Belvedere để trộm cắp tài sản của khách, với số tiền hơn 30 triệu đồng, 500 USD, 2 điện thoại di động. Số tài sản trộm cắp được chúng chia nhau tiêu xài cá nhân và chơi game online.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Đảo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Trần Văn Hiền, Dương Văn Toàn và Lưu Văn Dũng về tội trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Lưu Văn Quý Sáu và Lưu Quý Dậu đang bỏ trốn, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Đảo đang tổ chức lực lượng truy bắt.