Ghen tuông, chém hàng xóm nhập viện

Thứ Ba, ngày 31/01/2017 10:50 AM (GMT+7)

Tuyến đường nơi anh V. và anh Đ. xô xát.

Công an huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đang phối hợp với Công an xã Cồn Thoi điều tra làm rõ vụ xô xát khiến anh Phan Văn Đ. (người địa phương) bị chém nhập viện.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h15, ngày 27.1 (tối 30 Tết Nguyên đán Bính Thân) tại xã Cồn Thoi, người dân địa phương phát hiện anh anh Đ. và anh Nguyễn Văn V. (cả hai cùng sinh năm 1979 và là hàng xóm) rượt đuổi nhau trên đường.

Một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, sau khi rượt đuổi được vài mét, anh Đ. bị anh V. chém gần đứt một bàn tay và nhiều vết thương phải nằm gục ngay dưới vũng máu. Nguyên nhân anh Đ. và anh V. xô xát được cho là mâu thuẫn tình ái. Anh V. cho rằng, anh Đ. và vợ mình nảy sinh tình cảm khi anh đi làm xa nhà.

Trao đổi với PV, trưởng công an xã Cồn Thoi cũng cho biết, anh Đ. sống ở địa phương trên được gần 10 năm, còn anh V. là người cùng xã nhưng mới từ thôn khác về gần nhà anh Đ. sinh sống được khoảng 1 năm nay. Nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định do ghen tuông.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, vợ anh V. đã chạy ra kéo chồng vào nhà. Còn anh Đ. được người thân đưa đi bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Công an Cồn Thoi xã đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và vụ việc được bàn giao cho công an huyện Kim Sơn điều tra làm rõ. Anh V. sau đó bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.