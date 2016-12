Nghi can giết người treo cổ tự tử trong trại tạm giữ

Một nghi can dùng dao đâm gục người tình và bị công an tạm giữ về hành vi giết người đã treo cổ tự tử trong trại tạm giam.

Ngày 28.12, đại tá Thái Thị Mỹ Trang – Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận, nghi can Nguyễn Quốc Toản (36 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) đã treo cổ tự tử trong trại tạm giữ công an huyện Lấp Vò. Nghi can Toản bị tạm giữ về hành vi giết người.

Theo công an, Toản có quan hệ tình cảm với chị N.T.K.O (ngụ huyện Lấp Vò). Tuy nhiên, thời gian gần đây, Toản và người tình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân là do chị O. muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với thanh niên này. Từ đây, Toản lên kế hoạch giết chị O. rồi tự sát.

Ngày 18.12, Toản hẹn chị O. đến 1 quán cà phê ở xã Vĩnh Thạnh (huyện Lấp Vò) để nói chuyện. Tại đây, Toản dùng dao đâm nhiều nhát vào cơ thể chị O. khiến nạn nhân gục tại chỗ và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Công an sau đó đã tiến hành bắt giữ Toản để điều tra về hành vi giết người.

Đến ngày 21.12, Toản được phát hiện chết trong trại tạm giữ trong tư thế treo cổ. Theo cơ quan công an, có thể Toản dùng chiếc quần dài để treo cổ tự tử. Công an khẳng định, việc điều tra, tạm giữ nghi can Toản là thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.