Nghi can bắn xuyên đùi thiếu nữ bị bắt sau 2 tháng lẩn trốn

Sau 2 tháng lẩn trốn khắp nơi, cơ quan công an đã bắt được đối tượng bắn xuyên đùi thiếu nữ gây xôn xao Nghệ An.

Quán ăn đêm nơi xảy ra vụ việc

Theo đó, ngày 12/2, trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an TP.Vinh, Nghệ An cho biết đã bắt được đối tượng Nguyễn Hoàng Việt (SN 1985), trú huyện Nghi Lộc. Đồng thời, Công an TP.Vinh quyết định khởi tố vụ án “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, vào đêm 8/12/2016, tại quán ăn đêm Thanh Tuấn thuộc địa phận khối 2, phường Cửa Nam, TP.Vinh, Nghệ An xảy ra vụ việc dùng súng quân dụng để giải quyết mâu thuẫn. Trong đó, Việt được cho là người dùng súng bắn xuyên đùi chị Phạm Thị Hồng Ly khiến chị này bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trong khi các đối tượng liên quan đều ra cơ quan điều tra đầu thú, chỉ có Việt bỏ trốn khỏi địa phương.

Thời gian qua, cơ quan công an TP.Vinh truy tìm ráo riết đối tượng. Vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Việt lén lút về quê chơi Tết thì bị các trinh sát mật phục bắt giữ tại nhà.

Hiện Công an TP.Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với nghi can Nguyễn Hoàng Việt về hành vi "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".