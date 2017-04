Việc bà N.T.T. tử vong còn cháu trai mất tích khiến người dân xã Vân Trục bàng hoàng

Ngày 23.4, ông Nguyễn Kim Khôi - Chủ tịch UBND xã Vân Trục (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra, làm rõ nguyên nhân bà N.T.T (71 tuổi, người địa phương) tử vong, còn cháu trai mất tích.

Theo ông Khôi, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ việc là Trần Xuân Thu (54 tuổi, giáo viên trường tiểu học ở xã Vân Trục).

Thông tin ban đầu, sáng 22.4, chị T.T.B.C (32 tuổi, trú tại xã Vân Trục) trình báo công an địa phương về việc mẹ mình là bà N.T.T và cậu con trai T.T.T (4 tuổi) bỗng dưng mất tích bí ẩn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Lập Thạch đã vào cuộc điều tra, truy tìm.

Đến 6h sáng 23.4, người dân phát hiện tại chuồng lợn nhà chị C có một bao tải dựng ở góc giống dáng ngồi của người.

Ngay sau đó, cơ quan công an và đơn vị chức năng đã đến hiện trường mở bao tải thì phát hiện thi thể bà T trong tư thế ngồi, đầu có nhiều thương tích… Tuy nhiên, lúc này vẫn chưa tìm thấy con trai chị C.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định, đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ việc bà T. tử vong và con trai chị C mất tích là Trần Xuân Thu, người tình của chị C.

Khoảng 9h45 cùng ngày, cảnh sát phát hiện Trần Xuân Thu đang bế con trai chị C đưa lên xe taxi, lập tức tổ công tác của Công an huyện Lập Thạch và Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc áp sát bắt giữ Thu, đồng thời giải cứu con trai chị C an toàn.

Ông Nguyễn Kim Khôi cho biết thêm, Trần Xuân Thu về ở với chị C như vợ chồng được một thời gian và chưa đăng ký kết hôn tại địa phương.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.