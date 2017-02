Nghi án bé 10 tuổi bị hiếp dâm rồi sát hại

Ngày 18.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ Phạm Văn Lên (18 tuổi, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) để điều tra về hành vi “giết người và hiếp dâm trẻ em”.Lên là nghi can trong vụ hiếp dâm rồi sát hại em P.T.Y.N (10 tuổi) vào chiều hôm qua (17.2).

Theo tin ban đầu, chiều 17.2, người dân ở ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân) phát hiện em P.T.Y.N (10 tuổi) chết dưới mương nước nên trình báo công an.

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy đây là vụ án giết người nên công an nhanh chóng truy xét hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, công an xác định Lên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời thanh niên này về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Lên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chiều 17.2, Lên thấy bé N. đi học về ngang nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Lên dùng vũ lực kéo bé gái vào vườn măng cụt gần đó, rồi dùng tay bóp cổ và thực hiện hành vi hiếp dâm. Tiếp theo, thanh niên này kéo bé gái 10 tuổi đến mương nước gần đó rồi dìm xác nạn nhân xuống rồi bỏ về nhà.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.