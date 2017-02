Nghe tin bạn bị đánh, 9X vác kiếm đi trả thù

Đinh Hòa Châu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Ngày 6.2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đối tượng Đinh Hòa Châu (SN 1993, trú tại thôn Nam Đoài, xã Sơn Châu, Hương Sơn), bị can trốn truy nã về tội “cố ý gây thương tích” đã ra đầu thú.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 2h ngày 28.8.2015, Châu đang đi chơi tại khu vực cầu Mỹ Thịnh (huyện Hương Sơn) thì nghe tin bạn mình bị Võ Lý Hùng (SN 1995, trú tại xã Sơn Châu) đánh tại khu vực ngã ba Nầm (xã Sơn Châu). Lập tức, Châu mang theo kiếm đến ngã ba Nầm tìm gặp Hùng để đánh.

Thấy Châu cầm kiếm, Hùng vùng bỏ chạy. Tuy nhiên, Châu đã dùng kiếm đuổi theo chém nhiều nhát vào người Hùng. Hậu quả, Hùng nhập viện với 7 vết thương ở đỉnh đầu, cổ, cẳng tay trái, phải, 3 ngón tay phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa 115 thành phố Vinh (Nghệ An). Kết quả giám định cho thấy Hùng bị thương tích 20%.

Sau khi gây án, Hùng đã bỏ trốn. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hương Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Đinh Hòa Châu.

Được sự vận động của Công an an huyện Hương Sơn và cơ quan chức năng, ngày 4.2.2017, Châu đã ra đầu thú tại Công an huyện Hương Sơn.