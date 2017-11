Nghe cú điện thoại, mất hơn nửa tỷ đồng

Cả tin vào người gọi điện thoại, nữ đại gia đã chuyển 2 lần với hơn nửa tỷ đồng cho người đàn ông mạo xưng là cán bộ Bộ Công an đang điều tra về đường dây rửa tiền.

Thứ Hai, ngày 13/11/2017 09:17 AM (GMT+7)

Công an quận Tân Bình phối hợp cùng các đơn vị Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ mạo xưng cán bộ Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng của 1 người phụ nữ.

Theo trình báo của bà Nguyễn Thị Hoa (tên đã thay đổi, 47 tuổi, ngụ quận Tân Bình), sáng 8.11, bà đang ở nhà thì điện thoại đổ chuông. Bà Hoa bắt máy thì đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông bảo bà có nợ một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội hơn 16 triệu đồng. Bà Hoa nói không có thì người đàn ông nói rằng, nếu không tin có thể xác minh số điện thoại gọi tới rồi cúp máy. Bà Hoa gọi tổng đài truy vấn ra số điện thoại là của một đơn vị thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an.

Ảnh minh họa: Một nhóm tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao bị bắt trước đó.

Một lúc sau, người đàn ông gọi lại nói bà Hoa có liên quan đến đường dây rửa tiền của tội phạm, yêu cầu khai báo những khoản tiền gửi ngân hàng. Đồng thời, yêu cầu bà Hoa phải chuyển tiền để “xác minh”, nếu không liên quan sẽ trả lại. Tưởng thật, bà Hoa đã tới một chi nhánh ngân hàng trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình chuyển 2 lần với hơn nửa tỷ đồng. Tối cùng ngày, bà Hoa kể lại mọi sự cho gia đình nghe thì biết bị lừa nên trình báo công an.

Công an đã xác định được tài khoản nhận tiền của bà Hoa và đang truy tìm chủ tài khoản để điều tra.