Nghệ An: Người đàn ông treo cổ tại trụ công an xã

Sau khi được mời lên phòng làm việc của công an xã, một người đàn ông đã treo cổ tử vong.

Sự kiện: Nghệ An

Căn phòng nơi nạn nhân tử vong

Ngày 7/2, ông Nguyễn Quang Biên – Trưởng công an xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xác nhận thông tin có một người đàn ông đã treo cổ tại phòng làm việc của công an xã.

Theo đó, nạn nhân là ông Nguyễn Thành Ngôn (SN 1971), trú tại xóm 9, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành Nghệ An.

Trước đó vào ngày 6/2, ông Ngôn đi đám cưới về thì mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị Trường (SN 1975).

Sau đó, ông Ngôn chạy vào nhà lấy dao, khi chị Trường đang ngồi giặt quần áo, bất ngờ lao vào chém một nhát từ phía sau đầu.

Phát hiện sự việc, người nhà nhanh chóng đưa chị Trường đến trạm xá xã cấp cứu, đồng thời trình báo cho công an xã.

Nhận tin báo, Công an xã Thọ Thành đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu ông Ngôn lên trụ sở Công an xã làm việc, lúc đó anh Ngôn có say rượu.

Do ông Ngôn say rượu, nên ban công an xã không làm việc vì vậy đã để ông Ngôn nghỉ tại phòng.

Đến 20h15 phút, anh Nguyễn Văn Thương (công an viên) vào phòng để kiểm tra thì tá hỏa phát hiện ông Ngôn treo cổ tự vẫn trên cửa sổ.

Được biết, nạn nhân đã dùng dây dù để treo cổ qua cửa sổ và tử vong.

Ngay sau đó, Ban công an xã Thọ Thành nhanh chóng báo cáo sự việc lên Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) để xử lý.

Đến 4h sáng ngày 7/2, cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong tử thi, bàn giao thi thể cho gia đình.

Qua khám nghiệm ban đầu, trên thi thể ông Ngôn phát hiện một vết rách ở trán bên trái, dài khoảng 2cm, một vết tụ máu quanh cổ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.