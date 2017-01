Một phút đi lạc, sa chân vào nhóm buôn người

Khi về nước và sống cùng bố mẹ tại bản nhỏ vùng biên, Chảo Thị May vẫn không nghĩ đời mình may mắn đến như vậy. Sau khi bị lạc ở bên kia biên giới, em đành phó mặc cuộc đời vào sự may rủi. Tưởng là may mắn khi được nhận làm con nuôi nhưng chính mẹ nuôi lại là người bán May cho người đàn ông khác.

Bà Lù Thị Máy vui mừng khi con gái khỏe mạnh trở về. Ảnh: Nguyễn Hải

Đi lạc tới hàng nghìn cây số

Với gia đình ông Chảo Dũng Phừ (SN 1973, trú tại xã Lũng Hồ, Yên Minh, Hà Giang), cái Tết năm nay thật đặc biệt. Bởi những ngày cuối năm, gia đình ông may mắn có sự trở về của cô con gái Chảo Thị May bị mất tích suốt hơn 3 năm qua. Hàng xóm ai cũng mừng cho gia đình Phừ về cuộc trùng phùng đặc biệt này. Dù cuối năm bận rộn với việc lên nương, xuống chợ nhưng ai cũng muốn qua nhà để nhìn mặt cái May. Tiếng nói, tiếng cười vui vẻ, xóa tan bao nỗi lo toan cuối năm. Hơn 3 năm trước, tại ngôi nhà này, họ đã chứng kiến sự lo lắng, những tiếng thở dài của vợ chồng ông Phừ khi cô gái Chảo Thị May đi qua biên giới làm ăn rồi mất hẳn liên lạc.

Bà Lù Thị Máy (SN 1974, mẹ của Chảo Thị May) nhớ lại, cách đây hơn 3 năm, May bỗng nhiên mất tích bí ẩn. Gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. “Tôi nghe hàng xóm nói May sang bên kia biên giới để làm ăn. Vậy nhưng gia đình nhờ người quen bên ấy tìm mãi nhưng không thấy”, bà Máy kể.

Còn ông Chảo Dũng Phừ cho hay, chính ông đã bỏ nhiều thời gian đi tìm kiếm, dò hỏi tung tích của con gái từ những người làm ăn ở Trung Quốc nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Thất vọng, chán nản ông đành trở về quê và chờ đợi. Suốt thời gian qua, gia đình ông cứ nghĩ May đã gặp chuyện không may nên không trở về nhà nữa. Vậy nhưng, đầu tháng 10/2016, ông Phừ được các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đến bản và mang theo ảnh của Chảo Thị May để hỏi về tung tích của cô gái. Dù bức ảnh khá mờ, nhưng bằng linh cảm của người bố, ông Phừ nhận ra người con gái trong bức ảnh chính là Chảo Thị May, con gái đã mất tích nhiều năm qua. Sau đó, ông Phừ được cán bộ hướng dẫn đến cơ quan công an để khai báo về lai lịch của cô gái. Cũng từ đó, ông mới biết con gái mình đã lấy chồng ở Trung Quốc.

Từ những thông tin mà vợ chồng ông Phừ khai báo, sau khi khớp nối với những thông tin mà May khai tại cơ quan công an nước bạn cho thấy, May chính là con gái của ông Phừ. Từ đó, cơ quan chức năng hai nước đã tích cực tạo mọi điều kiện để May có thể trở về đoàn tụ với gia đình.

Đang hoàn tất thủ tục kết hôn

Cuối tháng 12/2016, dưới sự giúp đỡ của cơ quan hữu quan hai nước, Chảo Thị May đã được đưa về nước. Mặc dù cho đến bây giờ, cuộc sống của May đã ổn định và được coi là có hậu sau một hành trình đầy sóng gió hơn 1.000 ngày qua.

Nói về quá trình điều tra, xác minh vụ việc, Đại tá Hoàng Hữu Ninh - Trưởng Công an huyện Yên Minh cho biết, sau khi làm việc với Chảo Thị May thì được biết, May không bị bắt cóc ở Việt Nam. Nguyên nhân vụ việc được May khai như sau, khoảng tháng 6/2013, cô bé theo người khác đi sang Trung Quốc để làm ăn rồi không may bị lạc mất đường về. Quá trình ở bên kia biên giới, May lang thang khắp nơi.

Một mình bơ vơ nơi xứ người, ngôn ngữ thì tiếng được tiếng chăng, sau nhiều ngày lang bạt, thiếu nữ 16 tuổi được một người phụ nữ họ Tạ, sinh sống ở thành phố Từ Châu nhận làm con nuôi và đặt tên là Lan Lan. Tuy nhiên, chưa đầy 2 năm sau, người phụ nữ này vì tham tiền đã nhẫn tâm bán Lan Lan cho một người đàn ông họ Lưu ở Từ Châu (chồng của May hiện nay). Lưu 35 tuổi và được cho là người khá tử tế. Lưu đã bỏ ra 30.000 Nhân dân tệ để mua Lan Lan về làm vợ vào khoảng tháng 6/2016. Mẹ nuôi của Lan Lan đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc bắt giữ vì tội buôn người. Về phần May, hiện tại phía công an đang phối hợp với phòng tư pháp hướng dẫn cô làm các thủ tục pháp lý để kết hôn với người nước ngoài theo đúng quy định.