Chủ Nhật, ngày 24/12/2017 09:00 AM (GMT+7)

“Tại sao cô gái đã đặt xe ôm qua hệ thống, có cả số điện thoại liên lạc, biển xe mà người này vẫn dám giở trò đồi bại như vậy. Giờ phải làm sao mới an toàn”, đó là lo lắng của nhiều bạn đọc đặc biệt là chị em phụ nữ.

Trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự công an quận 1 mách bạn một số mẹo để đối phó “yêu râu xanh”, cướp giật…nếu không may rơi vào trường hợp tương tự.

Hạn chế gọi xe tới nơi vắng

Vị này cảnh báo: Đêm khuya, rạng sáng lại là là thời điểm nhạy cảm, cơ hội cho những yêu râu xanh, tội phạm trộm cắp, cướp giật hoạt động. Nạn nhân mà chúng nhằm tới thường là phụ nữ, người nước ngoài, đàn ông nhậu say xỉn “quên đường về”.

Khách nên hạn chế việc gọi xe tới nơi vắng, không người. Ảnh minh họa

Nói về câu chuyện đau lòng trên, ông cho rằng đây là hành vi bộc phát vì taxi hay xe ôm công nghệ đều phải điền thông tin khi đăng kí hoạt động: số điện thoại, chứng minh thư nhân dân, khi khách gọi đặt chuyến đã hiển thị rõ ràng thông tin biển số xe, tên tài xế… Trường hợp là xe thuê, cũng có hợp đồng, chủ xe cũng nắm được thông tin… truy nguồn sẽ biết.

Để tránh xảy ra các trường hợp tương tự, vị này khuyến cáo nên hạn chế tối đa việc điều xe đến những nơi vắng vẻ, tạo điều kiện cho họ nảy sinh ý đồ xấu.

“Tất nhiên việc điều xe còn tùy thuộc vào vị trí khách đứng đợi. Tuy nhiên, việc gọi xe tới nơi rõ ràng, có vài người chứng kiến sẽ có thể hỗ trợ thông tin cho công an sau này, nếu không may xảy ra chuyện. Những người đứng xung quanh, có thể hỗ trợ thông tin để công an truy tìm thủ phạm dễ dàng, nhanh chóng hơn”, vị lãnh đạo này chia sẻ.

Bởi nhiều người khi bước lên xe ôm, taxi công nghệ thường yên tâm vì đã có thông tin tài xế hiển thị trên điện thoại. Nhưng nếu lỡ bị cướp, mất điện thoại thì làm sao? Nhất là khi rơi vào tình huống đó, việc giữ bình tĩnh, nhớ nhân dạng, biển số xe, đặc điểm của tài xế rất khó.

Trước khi ngồi lên xe, cần nắm thông tin đặc điểm tài xế: tên tài xế, số tài (ngay trên xe), biển số, ngoại hình, những nét đặc trưng riêng như nốt ruồi, vết xăm… Đó là cơ sở quan trọng để cơ quan điều tra sớm tìm ra thủ phạm.

Nếu thấy tài xế biểu hiện khả nghi, phải làm sao?

Trường hợp thấy tài xế có biểu hiện khả nghi như nhìn lấm lét, đi sai tuyến đường (nếu bạn nắm rõ tuyến đường), đầu liếc ngang liếc dọc, liên tục nhìn gương chiếu hậu, nhìn về phía sau, nhìn chằm chằm vào khách, tài sản của khách… thì phải cẩn trọng.

Tài xế Nguyễn Dương Khánh tại cơ quan điều tra. Ảnh Nguyễn Tân.

“Trường hợp này chị em phải ứng xử khéo léo để chấm dứt ngay hành vi của tài xế bằng cách hỏi: Ủa, bình thường em đi đường này sao nay anh đi đường lạ vậy. Đồng thời, hãy gọi hoặc vờ điện về nhà, thông báo cho người nhà biết: đang đi trên xe gì, biển số xe, đã đi đến đâu rồi, khoảng bao lâu nữa thì về tới, anh/mẹ đón em nha!”.

Cuộc điện thoại bình thường nhưng mục đích ngầm thông báo cho tài xế biết, thông tin của tài xế đã có người nhà lưu lại, làm chùn tay kẻ xấu vì nếu xảy ra chuyện, tài xế chắc chắn không thoát.

Bị khống chế: Tính mạng là trên hết

"Trường hợp xấu nhất, bị khống chế, hãy nghe theo yêu cầu của chúng. Tiền bạc mất có thể tìm lại nhưng tính mạng thì chỉ có một", vị lãnh đạo này chia sẻ.

Ông cho hay, những trường hợp này đa phần tài xế đều mang hung khí, khách đặc biệt là chị em phụ nữ đơn phương độc mã nếu không khéo léo, phản kháng... khả năng sẽ bị đánh chết vì "lỡ rồi, đâm lao phải theo lao".

Một vụ án tương tự từng xảy ra ở phường Bến Nghé Q1 vào giữa năm 2016, nạn nhân là một thai phụ. Hung thủ bị bắt chỉ sau vài ngày khi nạn nhân tới trình báo.

Cụ thể, người phụ nữ đặt xe Uber qua hệ thống. Chạy được một đoạn, thì tài xế chở người phụ nữ vào con hẻm nhỏ vắng người rồi rút vật nhọn kề cổ cô uy hiếp, buộc phải đưa hết tài sản.

Sau khi lục soát, Trọng lấy một điện thoại di động và 3 triệu đồng; chở chị này bỏ lại trên đường Thi Sách rồi tẩu thoát. Nạn nhân đã đến Công an P.Bến Nghé trình báo, qua điều tra công an đã bắt được tài xế.

Tại đây, người này khai tên là Trần Đức Trọng (31 tuổi, quê Long An). Trọng khai nhận là lái xe hợp đồng với Uber, vì thiếu tiền tiêu xài nên đi cướp tài sản khách.