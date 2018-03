Mâu thuẫn tại quán bi-a, một thanh niên bị bắn chết

Thứ Ba, ngày 27/03/2018 14:14 PM (GMT+7)

Một thanh niên ở TP. Kon Tum (Kon Tum) đã bị bắn chết gần quán bi-a.

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 11h ngày 27/3, trên đường Lê Quý Đôn, phường Quang Trung, TP Kon Tum, xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm nạn nhân là một thanh niên khoảng 30 tuổi (chưa rõ danh tính) tử vong.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, lúc đó thanh niên này bị một thanh niên khác đuổi đánh từ quán bi-a H.S, sau đó rút súng bắn vào vùng lưng, ngực trái làm thanh niên này gục chết tại chỗ bên lề đường Lê Quý Đôn, TP. Kon Tum.

Tại hiện trường, nam thanh niên bị bắn chết nằm cạnh một cây bi-a, trên vỉa hè còn vương vãi một số vỏ viên đạn. Theo một số nhân chứng, nam thanh niên đi xe ô tô bán tải màu cam, biển số thuộc tỉnh Nghệ An (biển số 37C- 23200), đang bỏ lại hiện trường.

Được biết, sau khi gây ra vụ án mạng, hung thủ đã lập tức rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an tỉnh Kon Tum đang phong tỏa hiện trường tổ chức khám nghiệm để điều tra làm rõ. Một lãnh đạo Công an TP. Kon Tum cho biết: vụ việc đang được chuyển lên công an tỉnh Kon Tum điều tra làm rõ.