Mâu thuẫn ngoài đường, giang hồ đến đám tang chém người

Hiếu cùng đồng bọn tại cơ quan Công an

Sáng 17-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng, gồm Phạm Tấn Hiếu (19 tuổi), Bùi Đức Hưng (19 tuổi), Phạm Ngọc Hậu (20 tuổi), Phạm Minh Viễn (25 tuổi; cùng ngụ phường Thị Nại) và Trần Nguyên Bảo Việt (18 tuổi; ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn). Trong đó, 4 bị can được cho tại ngoại, riêng Hiếu bị bắt tạm giam.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vào một đêm cuối năm 2017, sau khi nhậu xong, Hiếu rủ bạn gái là Nguyễn Hoàng Trúc N. (16 tuổi, ngụ cùng địa phương) đi dạo chơi bằng xe máy. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau đó, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên N. nhảy xuống xe. Cú nhảy đã làm N. ngã lăn ra đường. Mặc bạn gái bị té, Hiếu vẫn bỏ đi.

Chứng kiến vụ việc, anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ đường Phan Châu Trinh, TP Quy Nhơn) chạy theo gọi Hiếu. Thấy Hiếu không quay lại, anh Hùng nặng lời nói: "Mày muốn gì?". Chỉ có vậy nhưng sau đó Hiếu cùng đồng bọn mang hung khí đến nhà tìm anh Hùng để "xử".

Khi đến nhà, biết nhà anh Hùng đang tổ chức tang lễ cho người thân nhưng cả nhóm vẫn chém anh Hùng đến ngất xỉu. Kết quả giám định mới đây cho thấy, anh Hùng bị thương tật 28%.