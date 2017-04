Mâu thuẫn, bạn trọ đâm chết đồng hương

Do mâu thuẫn với nhau, nam thanh niên đã đâm chết 1 người và làm trọng thương một đồng hương khác.

Do mâu thuẫn với nhau, P. đã dùng dao đâm chết đồng hương (ảnh N.T)

Ngày 29/4, Công an xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 28/4, tại nhà trọ của anh M.V. B, trú xóm 11, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, do mâu thuẫn với nhau đối tượng T.H.P (SN 1995), trú xã Nam Thượng, huyện Nam Đàn, Nghệ An đã dùng dao đâm anh L.A. T. (SN 1998) và anh N.N.H. (1995), cùng trú xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn là đồng hương với nhau.

Sau vụ án mạng, anh T. tử vong tại chỗ, riêng nạn nhân H. bị thương trong tình trạng nguy kịch, được người dân đưa đi cấp cứu.

Đối tượng P, sau khi gây án đã nhanh chóng chạy khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc và Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời triển khai lực lượng truy bắt đối tượng.

Sau 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng dã bắt P. tại nhà riêng.

Được biết, cả 3 người đều đang thuê phòng trọ của nhà anh B. để làm việc ở khu Công nghiệp Nam Cấm thuộc huyện Nghi Lộc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án trên.