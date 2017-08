Ngày 28-8, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị này vừa bắt tạm giam nghi can Trần Văn Thương (21 tuổi), ngụ phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Nghi can Trần Văn Thương bị tạm giam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phạm Phương

Tại cơ quan công an, nghi can Trần Văn Thương khai: Vào chiều 10-8, Thương và một số ngư dân tổ chức uống rượu trên tàu cá do ông Trần Xuân Dũng làm chủ.

Trong lúc nhậu, ông Nguyễn Hoàng Sang (41 tuổi, ngụ thị xã Hà Tiên) có ý chọc phá Thương, nói đùa rằng trên mông của mẹ và dì ruột Thương có nốt ruồi giống như ở mông của mình.

Nghe xong câu nói đùa của ông Sang, Thương lập tức nổi nóng vì cho rằng ông Sang có ý xúc phạm mẹ và dì ruột của mình. Hai bên xảy ra cự cãi lớn tiếng. Lúc này mọi người quyết định giải tán bàn nhậu.

Tuy nhiên, thay vì trở vào buồng lái để ngủ thì Thương và ông Sang tiếp tục cãi vã rồi lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Thương chụp lấy cây dao nhọn tấn công ông Sang khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Được biết cả Thương và ông Sang đều có gia cảnh nghèo khó. Nhà ông Sang ở gần nhà Thương. Ngày thường, cả hai có mối quan hệ với nhau khá thân thiết, chính ông Sang là người giới thiệu để Thương đi làm trên tàu đánh cá với mình.