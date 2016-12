Mang theo thẻ công an vẫn bị CSGT mời về phường

Cảnh sát phát hiện cảnh phục xuân hè gắn hàm thượng úy trong cặp xách của Phạm Công Đoàn

Ngày 23.12, Đội CSGT số 2, Công an TP.Hà Nội đã bàn giao đối tượng Phạm Công Đoàn (SN 1990, ở Trực Ninh, tỉnh Nam Định) cho Công an phường Trúc Bạch xác minh, làm rõ việc, người này tự xưng là công an, mang theo nhiều trang phục của lực lượng cảnh sát.

Theo Đội CSGT số 2, Công an Hà Nội, khoảng 9h30 ngày 23.12, tổ tuần tra làm nhiệm vụ tại nút giao Cửa Bắc - Yên Phụ (Ba Đình, Hà Nội) do trung tá Vũ Văn Ngoại chỉ huy, phát hiện nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy Honda màu đỏ, không đội mũ bảo hiểm nên ra tín hiệu dừng xe.

Khi tổ công tác kiểm tra, nam thanh niên này mặc quần, đeo giày của lực lượng CSCĐ, tự giới thiệu là công an và xin bỏ qua lỗi vi phạm.

Tổ công tác kiên quyết yêu cầu nam thanh niên xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, nam thanh niên quanh co không chịu xuất trình.

"Anh ta giới thiệu là công an, từng học lớp A4-B6-D34, đã từng công tác tại Đội CSGT số 3-PC67 từ tháng 9-11/2014 và bị đuổi khỏi ngành năm 2014. Tuy nhiên qua xác minh, lãnh đạo Đội CSGT số 3 xác nhận không có cán bộ, chiến sĩ nào có tên như trên”, một cán bộ trong tổ công tác Đội CSGT số 2 cho biết khi kiểm tra nam thanh niên.

Phát hiện chiếc cặp nam thanh niên mang theo có chữ Police (cảnh sát) có nhiều nghi vấn nên yêu cầu nam thanh niên mở ra kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, trong chiếc cặp của nam thanh niên có 1 bộ cảnh phục xuân hè của lực lượng CSGT, 1 bộ cấp bậc hàm thượng uý, 1 bộ cấp hàm thiếu uý, 1 bộ ve hàm trơn của học viên, 1 số hiệu CAND mang tên Phạm Công Đoàn số hiệu 035-229, 1 băng trực ban màu đỏ, 1 chứng minh công an bị hư hỏng.

Nhiều trang phục, thẻ ngành của lực lượng cảnh sát trong cặp của Phạm Công Đoàn

Một cán bộ trong tổ công tác Đội CSGT số 2 cho biết, bộ cảnh phục CSGT mà Đoàn mang theo rất giống cảnh phục của lực lượng CSGT. Tuy nhiên, những cảnh phục này có phải của lực lượng cảnh sát hay không, Đoàn lấy ở đâu phải xác minh làm rõ.

Ngay sau đó, tổ tuần tra đã bàn giao nam thanh niên và tang vật cho Công an phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội).

Tại trụ sở Công an phường Trúc Bạch, người này khai tên Phạm Công Đoàn hiện đang ở phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và làm nhân viên bán ga.