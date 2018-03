Ly kỳ vụ "cướp" con dấu tại Tập đoàn Trung Nguyên

Tòa tuyên "đại gia" Đặng Lê Nguyên Vũ thắng kiện Hội đồng xét xử TAND TP HCM đã chấp nhận toàn bộ đơn khởi kiện của Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên, tuyên buộc bà Thảo phải trả lại con dấu đã chiếm giữ trái phép cũng như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của TNH. Tòa nhận định căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu (12-12-2009) và giấy thay đổi lần 3 ngày 12-4-2016 thì TNH có người đại diện theo pháp luật là ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, việc quản lý sử dụng con dấu phải thực hiện theo điều lệ công ty. Điều lệ công ty quy định con dấu phải được lưu giữ tại công ty, thuộc người có thẩm quyền đảm bảo việc giữ con dấu theo quy định của phap luật. Chính vì bà Thảo không phải người dại diện theo pháp luật nên không có quyền chiếm giữ con dấu. Như vậy, việc bà Thảo chiếm giữ con dấu và giấy chứng nhận đăng ký là trái quy định của pháp luật nên yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có cơ sở chấp nhận. Về yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi đóng dấu lên các chữ ký của người không có thẩm quyền của công ty, tòa nhận định bà Thảo không được phép làm chuyện này vì pháp luật quy định nghiêm cấm hành vi đóng dấu lên chữ ký của người không có thẩm quyền do thời hạn ủy quyền cho bà Thảo được sử dụng con dấu chỉ có hiệu lực đến ngày 31-12-2014. Từ ngày 1-1-2015, bà Thảo sử dụng con dấu để đóng lên các văn bản là trái luật. Do bà Thảo không phải người có thẩm quyền của TNH, mà chỉ là thành viên của HĐQT và cổ đông góp vốn nên phải tuân thủ quy định của điều lệ doanh nghiệp và cổ đông công ty, chỉ thực hiện các công việc theo thẩm quyền của cổ đông góp vốn. Vì vậy, yêu cầu của công ty buộc bà Thảo dừng các công việc của người không có thẩm quyền là chính đáng. Từ những nhận định này, TAND TP HCM đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên do ông Đặng Lê Nguyên Vũ đứng đơn khởi kiện.