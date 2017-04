Nghi can Củ tại cơ quan công an (Ảnh: C.A)

Ngày 26.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Phạm Văn Củ (33 tuổi, ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự).

Nạn nhân bị Củ sát hại cướp tài sản là bé N.T.K. N. (9 tuổi, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Thường Thới Tiền 1) – hàng xóm của nghi can Củ.

Dù sự việc xảy ra mấy ngày qua, nhưng người dân ở vùng quê yên bình này vẫn còn bàng hoàng, bởi sự ra tay tàn độc của hung thủ.

“Cũng do rượu mà thằng Củ đã gây ra chuyện động trời này. Giờ tội cho hai đứa con nó bơ vơ, khi cha đi tù, mẹ thì bỏ xứ đi” người hàng xóm gần nhà Củ nói.

Còn chị T.T.S (mẹ bé N.) vẫn chưa tin con gái mình bị sát hại dã man như vậy.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé N. (Ảnh: C.A)

Cố lấy lại bình tĩnh chị nói, do gia đình khó khăn nên hàng ngày hai vợ chồng chị phải đi ra đồng làm thuê. Chính vì vậy, buổi sáng bé N. đi học về thì ghé nhà nội để nghỉ ngơi, đến chiều thì vợ chồng chị đến đón con về.

Trưa 20.4, bé N. xin bà nội ra đồng chơi với cha mẹ thì bất ngờ mất tích. “Đến chiều, cả nhà không thấy bé N. đâu nên chia nhau đi tìm. Ban đầu, tôi lo lắng sợ bé bị kẻ xấu bắt cóc. Suốt đêm đó, mọi người chia nhau tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy” chị S. kể lại và cho biết, chị có linh tính con gái sẽ gặp chuyện không may.

Chị S. mẹ bé đau xót kể lại vụ việc

Hôm sau, khi gia đình đang tuyệt vọng không biết tìm bé N. ở đâu thì bất ngờ Củ sang chơi và “gợi ý” mọi người nên ra ao nước gần nhà để tìm.

Lúc này, mọi người tin lời nên cùng nhau ra ao nước để tìm thử. Sau khi đi 1 vòng ao thì bất ngờ phát hiện thi thể bé N. nằm dưới mương nước. “Khi đó, tôi cứ tưởng cháu nội mình bị đuối nước. Tuy nhiên, khi thấy cháu không mặc quần, đôi bông tai đeo bàng vàng hằng ngày nó đeo cũng không còn nên nghi ngờ bị sát hại”, ông N.V.N – ông nội bé N. nói và cho biết, vụ việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

Ông N. – ông nội bé N. kể lại vụ việc

Nhận tin báo, cơ quan công an huyện Hồng Ngự phối hợp cùng cơ quan công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người nên tiến hành truy xét nghi can có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ 1 thời gian ngắn cơ quan công an xác định Củ là nghi can chính trong vụ án nên mời người đàn ông này về trụ sở làm việc.

Đồng thời, cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Củ và phát hiện trong túi quần của nghi can có đôi bông tai 3 phân vàng 18k của nạn nhân.

Tại cơ quan công an, bước đầu Củ quanh co chối tội, tuy nhiên trước những chứng cứ không thể chối cãi, nghi can này đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, trưa hôm xảy ra vụ việc, Củ đang nằm với con gái trên võng trước cửa nhà thì thấy bé N. đi ngang qua.

Lúc này, Củ đuổi theo bé N. rồi bịt miệng nạn nhân lại. Sau đó, Củ dùng tay bóp cổ bé gái 9 tuổi cho đến chết rồi mang xác xuống ao nước giấu. Củ cướp đôi bông tai của nạn nhân rồi về nhà sinh hoạt bình thường.

Liên quan đến vụ án này, Củ chưa thừa nhận hành vi xâm hại tình dục bé N. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã phát hiện tinh trùng trong vùng kín nạn nhân và lấy mẫu gửi giám định phục vụ công tác điều tra.