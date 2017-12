Ngày 25/12, đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ về một đường dây hoạt động mua bán người.

Theo đại tá Khánh, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng biên phòng manh nha phát hiện hoạt động mua bán người lao động nghề biển nên thành lập Chuyên án 423B để đấu tranh triệt phá.

Đại tá Khánh thăm, động viên, tặng áo ấm cho các nạn nhân.

Bằng quyết tâm cao độ và nghiệp vụ sắc bén, khoảng 20h ngày 16/12, tại khu vực trạm Kiểm soát biên phòng Công trình 15, thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng phối hợp với đoàn 2, cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã giải cứu thành công 4 thuyền viên trên tàu cá BV - 5969 TS.

Con tàu này do Trần Thế Tây (SN 1986), trú ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang làm chủ. Lực lượng chức năng xác định, các đối tượng trên tàu có hành vi giam giữ, cưỡng ép 4 lao động. Họ là: Nguyễn Văn Huy Tâm (SN 1984), trú ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Sơn Thương (SN 1988), trú thị trấn A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; Lê Hữu Thành (SN 1987), trú xã An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang và Phạm Văn Cảnh (SN 1976), trú xã Trà Ôn, huyện Phú Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Đại tá Khánh đã đích thân đến thăm, khám sức khỏe, động viên, tặng áo ấm cho 4 nạn nhân. Được sự trấn an của lực lượng chức năng, 4 nạn nhân trình báo rằng, khoảng đầu tháng 11/2017, họ từ quê lên TP.HCM tìm việc làm. Khi đến bến xe An Sương, huyện Hóc Môn, TP.HCM thì gặp một số tài xế xe ôm làm quen, giới thiệu chỗ có việc làm nhẹ, lương cao.

Tin tưởng vào nhóm người này, cả 4 lao động đồng ý và được họ chở về Vũng Tàu với giá 3 triệu đồng/người. Do không có tiền nên họ được một người phụ nữ tên Vân (chưa rõ lai lịch) và Trần Văn Vũ (SN 1990), trú phường 10, TP.Vũng Tàu cho vay nợ. Vũ và Vân ép 4 lao động viết giấy vay nợ.

Các nạn nhân kể lại sự việc. Họ cho rằng mình đã bị ngược đãi, đánh đập.

Sau đó, Vũ đưa các thuyền viên vào một căn phòng nhỏ, khóa cửa, cử người trông coi, không cho đi lại, tiếp xúc với người ngoài. Đến ngày 3/12, Vũ và Vân giao 4 thuyền viên trên cho Nguyễn Ngọc Trung (SN 1988), trú TP.Vũng Tàu đi xe ra Đà Nẵng. Tại đây, chúng bán cho Trần Thế Tây với giá 15 triệu đồng/người. Sau khi nhận 4 thuyền viên từ Trung, Tây khống chế đưa người xuống tàu BV - 5969 TS, để đi khai thác hải sản trên biển. Ngoài ra, theo lời kể của các nạn nhân, họ bị đánh đập, cưỡng ép lao động nặng nhọc…

Sau khi giải cứu được 4 nạn nhân, lực lượng biên phòng tiếp tục "nhử câu" Vũ và Trung ra lại Đà Nẵng. Ngày 20/12, khi 2 đối tượng vừa đặt chân tới Đà Nẵng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.