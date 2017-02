Lời kể nhân chứng vụ cướp khiến mẹ chết, con gái nhập viện ở SG

Nhân chứng vụ cướp khiến mẹ tử vong, con nhập viện do động thai cho biết hai đối tượng cướp ra tay quá nhanh, khi giật giỏ xách bất thành, thanh niên ngồi sau dùng chân đạp tới tấp vào nạn nhân để tẩu thoát.

Khu vực xảy ra vụ cướp giật khiến người mẹ tử vong, người con gái đang mang bầu phải nhập viện điều trị do động thai

Ngày 18.2, nhiều ngày sau vụ cướp giật xảy ra trên Quốc lộ 1 (đoạn gần trạm thu phí An Lạc – An Sương, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) khiến người mẹ tử vong, con gái phải nhập viện cấp cứu, nhiều nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại vụ cướp.

Anh Quang Vinh (35 tuổi, hành nghề xe ôm) người chứng kiến trực tiếp vụ cướp cho biết, đối tượng cướp ra tay quá nhanh nên không ai kịp nhìn biển số.

Vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Vinh kể, vụ cướp giật xảy ra vào khoảng 21h30 đêm 15.2. Lúc đó, anh cùng bố vợ đứng chờ khách đi xe ôm tại giao lộ Quốc lộ 1 – đường số 6 (cách trạm thu phí An Sương – An Lạc khoảng 100m) bỗng giật mình nghe tiếng rú ga. Cùng lúc này thì nghe tiếng tri hô thất thanh: “cướp, cướp” của hai người phụ nữ.

“Tôi nhìn ra đường thấy hai thanh niên đi xe máy hiệu Wave màu xanh chạy phía ngoài xe của hai phụ nữ, thanh niên ngồi sau giật túi xách của bà ngồi sau. Tôi thấy bà giằng co lại thì nó đạp tới tấp làm bà và người phụ nữ cầm lái ngã nhào xuống đường”, anh Vinh kể.

Theo anh Vinh, hai thanh niên gây án rất nhanh, ra tay chớp nhoáng, chỉ trong khoảng 1 phút 30 giây, không giật được giỏ xách của nạn nhân nên bộ đôi này rú ga bỏ chạy nên anh và nhiều người không kịp nhìn biển số xe.

“Khi bọn cướp tăng ga tẩu thoát cũng là lúc hai nạn nhân đi xe máy ngã nhào xuống đường. Người phụ nữ ngồi sau máu bê bết, tay vẫn còn ôm chặt túi xách trước ngực. Cô gái cầm lái đang mang bầu cũng bị thương và liên tục gọi tên mẹ nhưng người này đã nằm bất động trên đường”, anh Vinh kể.

“Tôi và nhiều người đưa hai nạn nhân vào lề đường. Chính tôi là người bồng người phụ nữ có bầu, cô ấy mang bầu lớn rồi, chắc gần sanh nở”, người đàn ông chạy xe ôm cho biết.

Có mặt ở thời điểm đó, ông Nguyễn Tấn Khanh, Trưởng ban bảo vệ khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân nhớ lại: “Khi đưa 2 mẹ con nạn nhân vào lề đường cô gái mang bầu liên tục gọi tên và hỏi “mẹ có sao không?, sau khoảng vài phút thì cả hai người được đưa đi cấp cứu”.

Cả hai nạn nhân được người dân gọi xe taxi đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên người phụ nữ đã tử vong, cô gái mang bầu phải nhập viện điều trị do động thai. Nạn nhân tử vong là bà Lê Mộng Huyền (45 tuổi), người bị thương là chị L.T.N. (22 tuổi, con gái bà Huyền) hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương.

Ngay sau khi nhận tin báo về vụ cướp, Công an quận Bình Tân đã có mặt lấy lời khai của các nhân chứng và những người liên quan để điều tra vụ án.

“Khu vực trạm thu phí An Sương – An Lạc có gắn camera nên hy vọng công an sẽ tìm ra được manh mối và bắt được hai đối tượng cướp. Cái xấu phải bị trừng trị”, một người dân gần hiện trường vụ cướp nói.

Hiện công an đang khẩn trương điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.