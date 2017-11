Một nghi phạm từng là cướp Liên quan tới vụ án trên, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an xã Nhật Tân cho biết, công an xã đã nhận được thông báo bắt giữ đối tượng Nguyễn Phi Trung của cơ quan điều tra. Lãnh đạo Công an xã Nhật Tân cũng cho biết, quá trình sinh sống ở địa phương Trung chưa vi phạm pháp luật. Trước đây, Trung là lắp đặt điện nước ở địa phương nhưng sau đó ra Hà Nội làm. Về phần Nguyễn Hạ Long, lãnh đạo Công an xã Liên Bạt cho biết, Long từng có tiền án về tội cướp và bị tuyên phạt hơn 6 năm tù giam. Sau khi ra tù, Long trở về địa phương sinh sống bình thường trước khi bị bắt vì liên quan tới vụ án sát hại anh S.