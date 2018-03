Lộ diện ông trùm đường dây đánh bạc ngàn tỉ tại TP.HCM

Thứ Bảy, ngày 31/03/2018 09:17 AM (GMT+7)

Tin pháp luật Sự kiện:

Từ lời khai của ông trùm này, C50 Bộ Công an phối hợp với công an các địa phương TP HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng... bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Giao diện trang đánh bạc bong88.com

Liên quan đến đường dây đánh bạc trên trang bong88.com mà Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (C45) thuộc Bộ Công an vừa triệt phá tại TP HCM, đường dây đánh bạc được xác định là do Nguyễn Thanh Hùng (SN 1966, ngụ quận 7, TP HCM) cầm đầu.

Theo thông tin mới nhất thì đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã bắt giữ 9 đối tượng. Bộ Công an xác định đường dây đánh bạc do Hùng cầm đầu đã hoạt động gần 3 năm qua với tổng số tiền lên đến 1.170 tỉ đồng.

Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan

Bộ Công an xác định trang mạng bong88.com có máy chủ đặt tại nước ngoài. Tại Việt Nam, đối tượng Hùng là trùm đường dây này. Điều tra ban đầu cho thấy Hùng cấp 40 tài khoản loại đại lý cho các đối tượng khác trong đường dây. Bộ Công an làm rõ có 176 tài khoản vận hành qua đường dây đánh bạc này.

Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an cũng vừa phối hợp với Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám xét nơi ở và ra lệnh bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc này.

Đó là Trần Lâm Biên (43 tuổi; ngụ đường Lê Hồng Phong, phường 1, TP Bảo Lộc) và Ngũ Hoàng Quốc Đạt (43 tuổi; ngụ tại phường B’Lao, TP Bảo Lộc).

Trước đó, ngày 28-3, đối tượng cầm đầu Nguyễn Thanh Hùng bị các trinh sát thuộc Bộ Công an bắt giữ tại TP Vũng Tàu và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

Từ lời khai của Hùng, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục phối hợp với công an các địa phương bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam gồm: TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng…