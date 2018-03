Lộ diện nghi can chém chết đối thủ trong cuộc hỗn chiến ở ruộng ngô

Thứ Hai, ngày 26/03/2018 20:22 PM (GMT+7)

Một ngày sau cuộc hỗn chiến, chém tử vong một người trong nhóm đối thủ, Phương đã ra cơ quan công an đầu thú.

Hiện trường xảy ra án mạng.

Ngày 26/3, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) và Công an TP.Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên trên địa bàn xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ) làm 1 người chết và nhiều người bị thương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 25/3, Hoàng Kim Lương (SN 1980, ở tỉnh Phú Thọ), Trần Văn Phương (SN 1996, ở TP.Hải Phòng), Nguyên Thế Anh (SN 1992, ở huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) đều là nhân viên cửa hàng cầm đồ của Nguyên Xuân Chiến (SN 1977, trú tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cùng đi trên xe ô tô do Lương điều khiển trên đường tỉnh lộ 421 thuộc địa phận xã Hiệp Thuận thì bất ngờ bị một nhóm khoảng 20 nam thanh niên điều khiển xe máy đuổi theo. Nhóm thanh niên này sử dụng gạch, đá ném vào ô tô của Lương.

Bị tấn công, Lương tăng tốc bỏ chạy xuống đường Rặng Nhãn gần đó nhưng lại bị một nhóm khoảng 10 nam thanh niên khác đứng chặn đầu xe.

Thấy vậy, nhóm của Lương xuống xe lấy thuổng, xẻng, dao đuổi đánh lại thanh niên trên khiến nhóm người này phải bỏ chạy. Sau đó, nhóm của Lương đi xe ô tô về cửa hàng cầm đồ của Chiến.

Ít phút sau, Nguyễn Thế Anh phát hiện khoảng 10 nam thanh niên đang cầm dao, kiếm tiến đến cửa hàng cầm đồ của Chiến, trong số đó có Đỗ Hoành Đạt (SN 1991, trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Bất ngờ bị tấn công, Thế Anh đã tri hô Chiến, Lương và một vài đối tượng khác dùng dao, kiếm đuổi đánh nhau với nhóm của Đạt.

Nhóm Đạt tháo chạy bỏ ra đường tỉnh lộ 421 phía gần ruộng ngô. Sau đó, Đạt bị Phương chém nhiều nhát vào đầu và người nên đã tử vong tại chỗ.

Gần một ngày sau khi gây án, Phương đã cơ quan điều tra đầu thú.

Trước đó, lãnh đạo Công an xã Hiệp Thuận cho biết, chiều ngày 25/3, Công an xã Hiệp Thuận nhận được tin trên địa bàn khu vực đường Rặng Nhãn xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên.

Khi cán bộ công an xã tới hiện trường chỉ phát hiện anh Đỗ Hoành Đạt bị thương nằm ở ruộng ngô. Ngay sau đó, công an xã đã đưa anh Đạt được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Theo lãnh đạo UBND và Công an xã Hiệp Thuận, ngoài nam thanh niên tử vong, 4 người khác liên quan đến vụ hỗn chiến cũng bị thương. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 2 nhóm thanh niên mâu thuẫn nhau dẫn đến ẩu đả nhau không phải công dân xã Hiệp Thuận.