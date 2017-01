Lính hình sự hé lộ chiêu bắt sát thủ nhận tội

Thượng úy Vũ Thanh Xuân, Đội phó Đội hướng dẫn điều tra án – Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang cùng đồng đội khám phá làm rõ nhiều vụ trọng án mang lại sự bình yên cho cuộc sống của người dân. Sau nhiều năm tham gia đánh án, anh đã có những chia sẻ về những vụ án liên quan đến những thanh thiếu niên tuổi teen gây trọng án phải cúi đầu nhận tội.

Trong gần chục năm làm lính hình sự, được tham gia điều tra nhiều vụ trọng án khiến thượng úy Xuân có nhiều trăn trở về những đối tượng gây án. Những kẻ giết người ngồi đối diện với anh chỉ đáng tuổi em tuổi cháu mình, những một phút bốc đồng chúng đã gây ra tội ác mà nghe qua không ít người phải giật mình.

Nhiều vụ án mạng được công an Tuyên Quang triệt phá thành công

Một vụ án để lại trong tâm trí Thượng úy Xuân nhiều sự suy ngẫm, trăn trở nhất là vụ đối tượng Bùi Đức Thiên (SN 1998, trú tại xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương) đã dùng dao chém ông bà nội cùng thím của mình. Vụ trọng án khiến dư luận địa phương rúng động một thời gian dài.

Lật trang hồ sơ cũ, Thượng úy Xuân nhớ lại, đối tượng Thiên khi gây án mới qua tuổi 16 được hơn một tháng. Tối hôm đó là trận chung kết World Cup 2014 giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Argentina, khi đang ngồi uống rượu xem đá bóng ở một người hàng xóm, thấy bố và em trai đến, Thiên bỏ về nhà. Ra về, Thiên nghĩ đến chuyện lúc chập tối, một chiếc dép bị mất, thấy thím dâu ngồi trong bàn nhìn ra. Nghĩ thím dâu khinh mình nên Thiên nảy sinh ý định sát hại để cho bõ tức.

Nghĩ là làm, đối tượng vào nhà bếp, lấy một con dao to bản rồi vòng lên nhà trên. Khi này, ông Đ và Q. (ông bà nội Thiên) đang ngủ, thấy cháu đi xem đá bóng về muộn có nhắc nhở và bảo cháu vào ngủ, bà nội còn nhường cả giường cho Thiên nằm.

Đợi cả nhà ngủ say, đối tượng lấy con dao thủ sẵn vào buồng đe dọa thím dâu. Thấy con dâu kêu cứu, bà nội Thiên trở dây can ngăn, đối tượng đã lạnh lùng chém nhiều nhát khiến bà Q. bất tỉnh.

Ông Đ. thấy vậy vào can ngăn cũng bị Thiên chém gục. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn quay trở vào tiếp tục hành hung thím của mình. Hắn chỉ dừng tay khi hàng xóm thấy động cầm đèn pin chạy sang. Để đánh lừa những người hàng xóm mới đến, hắn còn ôm ông nội khóc như vụ việc chẳng phải do hắn gây ra. Mặc dù được người thân hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do thương tích quá nặng, ông Đ. đã tử vong. Công an vào cuộc điều tra và bắt giữ Thiên ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, đối diện với điều tra viên, Thiên tỏ ra lỳ lợm. Vốn là học sinh, nhưng những ngày Thiên đến lớp thường nhưỡng chỗ cho những trận game online. Mặc dù được gia đình nhà trường vận động thuyết phục, nhưng Thiên vẫn chứng nào tật ấy. Và Thiên đã gây ra vụ trọng án kinh hoàng với người thân thiết trong gia đình.

Thế nhưng với những lời động viên khuyên giải của điều tra viên, Thiên chuyển từ thái độ lì lợm không chịu khai báo sang khai báo thành khẩn, biết ăn năn hối lỗi về việc làm trái với luân thường đạo lý mà mình gây ra. Những giọt nước mắt muộn màng của gã sát thủ nhí như muốn chuộc lại lỗi lầm mà mình gây ra.

Thượng úy Xuân

Cũng liên quan đến những sát nhân tuổi teen, Thượng úy Xuân còn nhớ vụ thanh niên của làng Tân Quang, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa mâu thuẫn với một nhóm thanh niên lạ mặt nghi nhóm thanh niên làng Nà Vơ, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn nên đã đi tìm đánh khiến một người chết một người bị thương.

Thượng úy Xuân kể, Nguyễn Đình Tùng (21 tuổi) và Đào Văn Cường (23 tuổi) người làng Tân Quang đi ăn đêm, bị một nhóm thanh niên lạ mặt trong quán gây sự đánh. Nghĩ rằng nhóm đánh mình là người làng Nà Vơ, xã Kiến Thiết đánh mình Tùng gọi thêm một số bạn bè cùng làng đi tìm để đánh nhóm đối tượng đánh mình.

Tối 8/12, nhóm của Tùng đi trên nhiều xe máy lượn lờ ở những nơi nghi những thanh niên làng Nà Vơ có thế tụ tập nhưng không thấy. Tùng bảo đám bạn đứng ở đỉnh đèo nơi giáp ranh hai huyện, còn Tùng và Cường cầm dao phóng xe máy đi tìm và dụ nhóm nghi đánh mình.

Khi chạy trên đường thuộc xã Kiến Thiết, Tùng và Cường nhìn thấy ba thanh niên ngồi chơi bên đường, nghĩ rằng đây là nhóm đánh mình. Cả hai quay xe lại, bất ngờ dùng hung khí tấn công nhóm thanh niên đang ngồi chơi. Hậu quả, khiến một thanh niên trong nhóm kia tử vong, một người khác bị thương nặng.

Sau khi gây án, Tùng và Cường lên rừng bỏ trốn. Công an đã phải vất vả vận động gia đình, đối tượng ra đầu thú. Đối diện với điều tra viên, các đối tượng tỏ ra lì lợm, không chịu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thế nhưng, trước sự kiên trì đấu tranh vận động của điều tra viên, hai đối tượng đã cúi đầu nhận tội, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.