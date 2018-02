Lập hồ sơ khống “rút ruột” ngân sách bỏ túi riêng, kế toán xã trả giá đắt

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố Lê Anh Tuấn. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Ngày 28.2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố bị can Lê Anh Tuấn (SN 1978, trú tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà) về hành vi “Tham ô tài sản”. Tuấn là cán bộ kế toán UBND xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà).

Theo Công an Hà Tĩnh, đầu năm 2016, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, UBND xã Thạch Sơn đăng ký xây dựng đường giao thông nông thôn của xã và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khi các công trình giao thông nông thôn gần hoàn thành, UBND xã Thạch Sơn nhận được thông báo sẽ được phân bổ nguồn vốn hỗ trợ nông thôn mới năm 2016 với số tiền 207 triệu đồng từ ngân sách cấp trên.

Với vai trò là kế toán UBND xã Thạch Sơn, Lê Anh Tuấn đã đề xuất, tham mưu, lập khống các hồ sơ quyết toán, hồ sơ nghiệm thu cho toàn bộ công trình đường giao thông nông thôn trong xã năm 2016 để rút toàn bộ số tiền 207 triệu đồng. Trong đó, cá nhân Lê Anh Tuấn đã sử dụng, chi tiêu cá nhân số tiền 57 triệu đồng.