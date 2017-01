Lần theo manh mối tên "cáo già" đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 1)

Nhận lệnh lên đường

Một mùa xuân mới đang đến gần, không khí ngày Tết đã len lỏi trong mỗi gia đình người Việt, nhà nhà đang chuẩn bị sắm sửa để đón một cái Tết Nguyên đán tươm tất, đoàn viên thì những người lính “bắt nã” lại lặng lẽ lên đường làm nhiệm vụ. Đối với các anh, một cái Tết chỉ thực sự bình yên khi những kẻ đã gây ra tội lỗi không còn lẩn trốn ngoài xã hội.

Chúng tôi có mặt ở cục Cảnh sát Truy nã tội phạm (CSTNTP) – Bộ Công an vào những ngày cuối năm khi các cán bộ chiến sĩ đang chuẩn bị lên đường, thực hiện nhiệm vụ vận động, bắt đối tượng truy nã, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Ảnh minh họa

Câu chuyện giữa chúng tôi và cán bộ cục CSTNTP được bắt đầu bằng hành trình đầy gian nan, vất vả trong vụ bắt đối tượng Nguyễn Phi Nam (SN 1973, trú tại Hữu Lũng, Lạng Sơn).

Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có vai trò tích cực, cùng đồng bọn tham gia đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng “khủng” liên quan đến nhiều tỉnh, thành phía Nam. Đường dây này do hai anh em Lục Gia Huy và Lục Gia Khánh (cùng trú tại TP.HCM) cầm đầu.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 7/2011 đến tháng 5/2012, Khánh cùng đồng bọn sử dụng một khu biệt phủ rộng lớn giữa cánh đồng, tại ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, để bí mật sản xuất khoảng 100 kg ma túy tổng hợp.

Trong khi gần 20 đối tượng phạm tội trong đường dây ma túy “khủng” này lần lượt bị bắt giữ, kẻ cầm đầu đã phải nhận bản án tử hình thì duy nhất Nguyễn Phi Nam vẫn không thấy tăm hơi.

Đồng bọn của Nam bị đưa ra tòa xét xử

Tháng 2/2016 (thời điểm vừa ra Tết Bính Thân), phòng CSTNTP Công an tỉnh Long An có công văn gửi cục CSTNTP đề nghị phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng Nam.

Sau khi tiếp nhận công văn trên, lãnh đạo cục giao cho Phòng 4 tổ chức xác minh. Ngày 22/4/2016, Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng cục CSTNTP ký quyết định xác lập chuyên án và quyết định thành lập Ban chuyên án mang bí số 198N.

Lần theo “đuôi cáo”

Nhận nhiệm vụ, các trinh sát Phòng 4 tập trung lực lượng chia làm nhiều mũi, xác minh tất cả các địa điểm mà đối tượng Nam có khả năng lui tới, thông qua các mối quan hệ bạn bè, gia đình…

Tài liệu trinh sát cho thấy, Nam từng có tiền án về tội mua bán ma túy từ những năm 2001. Sau khi ra tù, Nam tiếp tục cấu kết với một số đối tượng ở miền Bắc quay lại con đường cũ. Sau đó, Nam móc ngoặc và tham gia tích cực với đường dây sản xuất ma túy “khủng” của Lục Gia Khánh.

Do từng vào tù ra tội nên Nam rất có kinh nghiệm lẩn trốn, thoát khỏi tầm ngắm của lực lượng truy bắt. Sau khi Công an tỉnh Long An triệt phá đường dây ma túy, Nam trốn ra miền Bắc.

Cán bộ công an ghi lời khai của đối tượng Nam

Quá trình lẩn trốn, hắn sinh sống như vợ chồng với một cô gái tên là L. tại huyện Văn Lâm, Hưng Yên và có hai đứa con chung. Tuy nhiên, đối tượng rất ít khi về nhà.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng truy bắt, Nam thuê một nhà trọ riêng và ngụy trang bằng nghề sang chiết gas. Thế nhưng, thực chất hắn vẫn thường xuyên đi vào các tỉnh miền Trung như Nghệ An để buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, lấy tiền tiêu xài. Một số nguồn tin cho thấy, Nam là kẻ vô cùng manh động, mỗi khi đi “giao dịch”, hắn luôn kè kè “hàng nóng”.

Phòng 4 đã phối hợp với Công an Hưng Yên rà soát trên địa bàn để tìm kiếm đối tượng. Tuy nhiên, Nam đã dùng nhiều thủ đoạn đánh lạc hướng lực lượng chức năng.

Một trinh sát tham gia chuyên án kể lại: “Khi quần chúng nhân dân phát hiện ra Nam và báo cho lực lượng truy bắt, trước khi ra khỏi nhà hắn mặc một bộ quần áo, nhưng khi bắt đầu di chuyển, Nam lại thay đổi quần áo khác. Hơn nữa, tên này thường xuyên dùng chứng minh nhân dân giả nên việc xác định hắn là rất khó khăn”.