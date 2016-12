Kinh hoàng: Nghi án nồi bún riêu bị bỏ thuốc diệt chuột

Khi bà Đ. đang thực hiện hành vi nghi bỏ chất độc vào nồi bún riêu thì có người đang quan sát camera giám sát thấy nên báo cho công an biết, xử lý kịp thời…

Công an đang điều tra làm rõ nghi án bỏ thuốc độc vào nồi bún riêu để "triệt” đối thủ xảy ra tại phường Tân Phú.

Ngày 25-12, Công an quận 9 (TPHCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, điều tra làm rõ nghi án bỏ thuốc độc vào nồi bún riêu để "triệt” đối thủ xảy ra tại phường Tân Phú.

Theo thông tin ban đầu, bà Đ. và người cháu gái cùng buôn bán hàng ăn sáng là món bún riêu cua, bún bò Huế trên lề đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9 (mỗi điểm cách nhau vài trăm mét). Trong quá trình buôn bán thì quán bà Đ. vắng khách.

Trong khi đó, quán của người cháu luôn đông khách nên bà Đ. đố kỵ và nảy sinh ý định “triệt” đối thủ. Khoảng 5h sáng cùng ngày, lợi dụng lúc người cháu vào nhà dọn hàng, bà Đ. đã lén tiếp cận nồi bún riêu đang nấu trên bếp rồi bỏ nghi chất độc (thuốc diệt chuột) vào nồi bún riêu này.

Vô cùng may mắn, tại thời điểm bà Đ. đang thực hiện hành vi thì có người đang quan sát camera an ninh nên nhanh chóng tri hô và báo cáo cho công an địa phương biết.

“May mà có người phát hiện kịp và báo công an xử lý. Nếu khách ăn vào thì không biết hậu quả như thế nào?”, một thực khách cho biết vừa nghe thông tin chất bỏ vào nồi là thuốc chuột.

Hiện công an đã tạm giữ nghi can tên Đ. cùng tang vật tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.