Kiểm tra hiện trường vụ thảm án 5 người chết ở quận Bình Tân

Thứ Năm, ngày 29/03/2018 15:45 PM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM sẽ kiểm tra hiện trường vụ thảm sát 5 người tại quận Bình Tân xảy ra đêm 27 Tết vừa qua.

Ngày 29-3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác nhận sáng 30-3, Công an TP sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, thu giữ dấu vết vụ án Nguyễn Hữu Tình (SN 2000; quê An Giang) sát hại 5 người trong 1 gia đình.

Việc kiểm tra hiện trường này nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án đảm bảo khách quan, minh bạch, công bằng và đúng các thủ tục tố tụng.

Nguyễn Hữu Tình

Như Người Lao Động đã thông tin, Nguyễn Hữu Tình lên TP HCM làm nghề thợ hồ tại quận Tân Phú, TP HCM vào cuối năm 2015. Đến tháng 8-2017, Tình được giới thiệu đến gia đình ông Mai Xuân Chinh (SN 1972) làm việc. Mỗi lần Tình làm sai hoặc hư thì bị vợ chồng ông Chinh la mắng.

Xe máy Tình chiếm đoạt sau khi gây án

Ngày 12-2, các công nhân được cho nghỉ Tết về quê, riêng Tình vẫn ở lại dự tiệc tất niên cùng với gia đình ông Chinh.

Rạng sáng hôm sau, Tình đã dùng hung khí sát hại 5 người gồm: ông Mai Xuân Chinh, bà Mai Thị Hồng (SN 1981; vợ ông Chinh) cùng các con là Mai Xuân Triệu (SN 2005), Mai Huyền Diệu (SN 2007) và Mai Huyền Diệp (SN 2012).

Sau khi giết người, Tình đến Bệnh viện Quân y 175 băng bó vết thương rồi mang tài sản cướp được gồm nữ trang, vàng đem đến nhà một bạn nữ tại Long An gửi. Sát thủ Nguyễn Hữu Tình bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà một người bạn ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Nguyễn Hữu Tình bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM bắt khẩn cấp để điều tra tội "Giết người" và "Cướp tài sản".