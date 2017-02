Khởi tố vụ thảm án 4 người chết ở Điện Biên

Dù nghi can gây án đã chết nhưng Công an tỉnh Điện Biên vẫn khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra.

Sùng A Thò, nghi can sát hại 3 người gia đình hàng xóm rồi tự tử.

Ngày 15.2, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên làm 3 người tử vong, đồng thời khởi tố bị can với Sùng A Thò (31 tuổi, người địa phương), nghi can gây án hiện đã tự tử bằng lá ngón.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên, mặc dù Thò đã tử vong, nhưng cơ quan điều tra vẫn phải khởi khởi tố bị can về tội giết người để tiếp tục làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án.

Trước đó, chiều 11.2, vợ chồng ông Sùng Sái Dơ (67 tuổi, ở bản Ma Lù Thàng), bà Vừ Thị Dợ (66 tuổi, vợ ông Dơ) và con trai là Sùng A Hồ (16 tuổi) bị chém tử vong ngay tại nương rẫy.

Căn cứ tài liệu thu thập, cảnh sát xác định, Sùng A Thò là nghi can gây ra vụ trong án. Tuy nhiên, đối tượng bỏ trốn lên rừng.

Công an tỉnh Điện Biên huy động nhiều lực lượng truy tìm Thò. Đến ngày 12.2, cơ quan chức năng phát hiện Thò ăn lá ngón tự sát một khe nước trên đỉnh núi thuộc địa bàn bản Phi Công, xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân dẫn tới vụ thảm án là vì mâu thuẫn tranh chấp nương rẫy.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục làm rõ.