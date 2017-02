Khởi tố chủ quán nhậu dùng súng bắn chết người

Ngọc tại cơ quan công an Nghệ An.

Theo đó, vào ngày 14/2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ngọc (42 tuổi), trú xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 23h đêm 9/2, tại quán nhậu của Nguyễn Thanh Ngọc, Ngọc đã dùng súng bắn chết anh Nguyễn Đình Dần.

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, lực lượng Công an xã Phong Thịnh và Công an huyện Thanh Chương, Phòng PC45, Công an Nghệ An đã có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc.

Qua điều tra cho thấy, cháu họ của Ngọc có mâu thuẫn, ẩu đả với anh Dần nên đã điện thoại cho Ngọc nhờ giúp đỡ. Sau đó, Ngọc đã gọi điện cho anh Dần tìm hiểu sự việc và hòa giải nhưng hai bên lại xảy ra mâu thuẫn nhau.

Ngay trong đêm, anh Dần đi trên xe ô tô con mang biển số Lào, tìm đến quán nhậu của Ngọc để giải quyết mâu thuẫn rồi xảy ra ẩu đả nhau. Ngọc đã chạy vào nhà lấy khẩu súng dài khoảng nửa mét, giấu dưới giường ra bắn một phát đạn vào người làm anh Dần gục tại chỗ rồi tử vong.