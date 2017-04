Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã có thông báo kết quả điều tra vụ việc, nữ sinh lớp 11 “tố” thầy giáo cấp 2 dụ dỗ quan hệ tình dục.

Công an không khởi tố xử lý hình sự vụ nữ sinh lớp 11 bị thầy giáo tố dụ dỗ quan hệ tình dục.

Ngày 26.4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ứng Hòa đã thông báo tới gia đình cháu Nguyễn Kiều Linh (sinh ngày 6.2.2000, ở xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa) về việc gia đình tố giác anh Lê Tuấn Long (SN 1974, cùng xã Hòa Nam, là giáo viên trường THCS) có hành vi dụ dỗ và quan hệ tình dục với cháu Linh.

Theo thông báo của cơ quan điều tra Công an huyện Ứng Hòa, ngày 15.12.2016, công an huyện nhận được tin báo về tội phạm từ Công an xã Hòa Nam với nội dung, từ ngày 9.10.2015 đến tháng 12.2016, anh Long có hành vi dụ dỗ và quan hệ tình dục với cháu Linh.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an huyện Ứng Hòa xác định, từ tháng 10.2015, giữa cháu Linh và anh Long có quan hệ tình cảm yêu đương.

Theo lời khai của cháu Linh, từ ngày 13.6.2016 đến tháng 12.2016, Linh và anh Long có quan hệ tình dục với nhau 6 lần. Do có tình cảm yêu đương nên Linh đều đồng ý để anh Long quan hệ tình dục. Anh Long không có sự ép buộc hay khống chế, đánh đập, dọa dẫm Linh. Tuy nhiên, khi “quan hệ” chỉ có anh Long và Linh nên không có ai biết hay chứng kiến.

Do không có nhân chứng, anh Long không nhận đã “quan hệ” với cháu Linh nên cơ quan điều tra không có căn cứ để chứng minh việc quan hệ tình dục giữa hai người.

Ngoài ra, theo lời khai của cháu Linh, lần “quan hệ” đầu tiên giữa hai người là vào ngày 13.6.2016, lúc này Linh đã trên 16 tuổi.

Vì vậy, nếu có hành vi quan hệ tình dục thì hành vi của anh Long không đủ yếu tố cấu thành tội “Giao cấu với trẻ em”.

Phát hiện mối quan hệ giữa anh Long và cháu Linh, ngày 6.12.2016, chị Lê Thị Tuyết (vợ anh Long) đã có hành vi túm tóc, túm cổ áo rồi kéo Linh vào trong nhà dùng tay tát nhiều cái vào mặt, vào người làm Linh bị bầm tím ở cẳng chân trái.

Mặc dù chị Tuyết không nhận việc đã đánh cháu Linh nhưng căn cứu tài liệu thu thập, cơ quan điều tra vẫn có đủ căn cứ xác định, chị Tuyết dùng tay, chân đánh vào đầu, lưng, người cháu Linh.

Tuy nhiên, sau khi bị đánh, cháu Linh không đi khám hay điều trị ở đâu nên cơ quan điều tra không có căn cứ để giám định thương tích. Vì vậy, hành vi của chị Tuyết không đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”.

Xét thấy hành vi của anh Long và chị Tuyết không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên ngày 14.4.2017, cơ quan điều tra Công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết định không khởi tố vụ án “Giao cấu với trẻ em”, không khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Tuyết về hành vi đánh nhau.

Về dân sự, cháu Linh yêu cầu Tuyết phải bồi thường thương tích cho mình theo quy định của pháp luật. Vì vậy, cơ quan điều tra đã hướng dẫn cháu Linh viết đơn yêu cầu bồi thường dân sự.

Về phần anh Long, do anh này là giáo viên đang công tác tại trường THCS Hòa Nam, đã có gia đình. Do vậy, việc anh Long có quan hệ tình cảm yêu đương với cháu Linh là trái quy định về đạo đức nhà giáo. Cơ quan điều tra đã có công văn báo cáo UBND huyện Ứng Hòa để chỉ đạo các phòng xem xét xử lý anh Long theo quy định.

Tên người liên quan đã được thay đổi