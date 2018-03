Kết luận điều tra vụ 2 tử tù Thọ "sứt" và Nguyễn Văn Tình bỏ trốn

Thứ Ba, ngày 27/03/2018 20:10 PM (GMT+7)

Hai tử tù trốn khỏi trại giam Sự kiện:

Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình trốn khỏi trại giam cùng 4 người khác, trong đó có bạn gái Thọ.

Đối tượng Lê Văn Thọ (phải) và Nguyễn Văn Tình.

Cậu và anh em họ liên lụy vì che giấu tử tù

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội vừa ra kết luận điều tra vụ án 2 tử tù bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16 – Bộ Công an, đồng thời đề nghị truy tố 2 bị can Lê Văn Thọ (tức “Thọ sứt”, SN 1980, quê ở tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Liên quan tới vụ án, cơ quan điều tra còn đề nghị Viện kiểm sát truy tố 4 bị can khác trong vụ án về tội “Che giấu tội phạm”, cụ thể gồm: Nguyễn Thị Phương Lan (24 tuổi, trú tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, bạn gái Thọ); Nguyễn Văn Hạnh (cậu ruột Tình) và hai anh em họ Tình là Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Văn Ba, cùng trú ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Theo kết luận điều tra, Thọ và Tình là hai đối tượng bị tuyên án tử trong 2 vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 1/7/2017, Thọ và Tình cùng được chuyển đến tạm giam ở buồng 3, khu D, Trại tạm giam T16. Ngày 10/7/2017, Thọ bàn với Tình kế hoạch trốn trại và Tình đã đồng ý.

Ngày 6/9/2017, nghe loa phát thanh dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ảnh hưởng hoàn lưu bão, có mưa, Thọ và Tình đã thống nhất với nhau sẽ bỏ trốn lúc trời mưa và chuẩn bị trước một số công cụ như xé 2 chiếc khăn làm dây dùng để bỏ trốn.

Khoảng 4h ngày 11/9/2017, Thọ và Tình trốn khỏi trại Tạm giam T16, sau đó đi bộ về quận Hà Đông (TP.Hà Nội) thuê xe taxi về nhà bố mẹ Tình ở xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai).

Tiếp đó, Tình gọi chị gái mang 5 triệu đồng cùng quần áo để Thọ và Tình thay rồi di chuyển đến nhà bạn của Tình ở xã Yên Trung (Thạch Thất, Hà Nội). Tại đây, Tình mượn chiếc xe máy của bạn rồi bỏ trốn theo hướng tỉnh Hòa Bình.

Đến 6h cùng ngày, Tình và Thọ đến nhà họ hàng của Tình là Nguyễn Văn Hạnh, tại xã Yên Quang (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) và kể lại chuyện vừa cùng bạn trốn khỏi trại tạm giam. Tình hỏi Hạnh xem có chỗ nào để trốn. Hạnh đồng ý dẫn Tình và Thọ trốn ở rừng sau nhà.

Tới 11h cùng ngày, Hạnh đi làm về, bảo vợ nấu cơm, làm món ăn cho Tình và Thọ. Lúc này, Nguyễn Văn Việt, ở xã Yên Quang (Kỳ Sơn, Hòa Bình) tới nhà và hỏi Hạnh "nấu cơm cho ai?". Hạnh nói với Việt: “Thịt gà cho thằng Tình ăn, nó vừa trốn trại về”.

Biết Tình trốn trại nhưng Việt vẫn vào nấu cơm phụ giúp Hạnh để cho Tình ăn. Nấu cơm xong, Việt và Hạnh mang cơm trưa đến chỗ ẩn nấp cho Tình và Thọ.

Sau bữa tối 11/9, Tình và Thọ mượn xe máy của Việt chở Thọ tới thị trấn Xuân Mai rồi đưa tiền cho Thọ để bạn tù bắt xe ô tô bỏ trốn.

Khoảng 19h cùng ngày, Tình nhờ một người đàn ông mang điện thoại đến cho Nguyễn Văn Ba, nhờ Ba đưa cho Hạnh để liên lạc.

Ngày 17/9/2017, Tình điều khiển xe máy bỏ trốn đến khu vực huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình thì lực lượng cảnh sát bắt giữ.

Đòi nợ 100 triệu rồi hẹn gặp bạn gái ở nhà nghỉ

Về phần Lê Văn Thọ, sau khi chia tay Tình, Thọ đi taxi về Hưng Yên đòi nợ bạn cũ đòi được 100 triệu đồng sau đó bắt xe đi Quảng Ninh.

Ngày 12/9/2017, Thọ liên lạc với Nguyễn Thị Phương Lan (bạn gái cũ) để hẹn gặp. Hai người cùng đi vào nhà nghỉ tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tại đây Thọ đưa cho Lan một điện thoại và sim mới để tiện liên lạc.

Ba ngày sau, mặc dù biết Thọ đang trốn trại và bị truy nã nhưng Lan vẫn hẹn gặp và tiếp tục thuê một nhà nghỉ khác để nói chuyện.

Ngày 16/9/2017, Thọ đang lẩn trốn tại xã Nam Hồng (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) thì bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an giữ.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra Lệnh bắt tạm giam đối với Thọ và Tình.

Quá trình điều tra vụ án đã xác định Lan, Hạnh, Việt, Ba có hành vi che giấu tội phạm. Các đối tượng Hạnh, Việt và Ba sau đó đã ra đầu thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cả 4 đối tượng Lan, Hạnh, Việt, Ba.

Tại cơ quan điều tra, các bị can cùng các đối tượng liên quan trong vụ án đã khai nhận rõ hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu, chứng cứ cơ quan công an thu thập được.