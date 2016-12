Kẻ thủ ác chuyên giết người bằng rìu sắt

Chủ Nhật, ngày 01/01/2017 04:00 AM (GMT+7)

Những tên sát thủ trong loạt bài Những vụ án bí ẩn chưa có lời giải đáp có một đặc điểm chung: ra tay lạnh lùng, giết người hàng loạt và đều không thể xác định danh tính. Có những vụ án trải qua 100 năm nhưng kẻ thủ ác vẫn nằm sâu trong bức rèm bí mật. Những điều kì lạ và bí ẩn nhất chỉ được hé lộ khi “mọi sự đã rồi”.

Người Rìu là nỗi ám ảnh của người dân New Orleans đầu thế kỷ 20

Những vụ giết người bắt đầu

Người Rìu lần đầu xuất hiện ngày 23.5.1918 và giết hại dã man Joseph Maggio và vợ trong căn hộ. Bên dưới căn hộ là cửa hàng tạp hóa cả hai làm chủ. Cảnh sát phát hiện ra một phần cửa sau bị đục và chiếc rìu dính đầy máu nằm chỏng chơ trên giường. Không có ai trong căn nhà bị giết hại ngoài hai vợ chồng. Dấu hiệu để lại duy nhất là một thông điệp viết bằng phấn trắng gần nhà của nạn nhân: “Bà Joseph Maggio sẽ ngồi đây tối nay. Hãy viết là bà Toney”.

Khi cuộc điều tra diễn ra, cảnh sát phát hiện nhiều trường hợp các chủ tiệm tạp hóa người Italia bị giết từ năm 1911. Các vụ giết người này giống hệt trường hợp của nhà Maggio: sát nhân khoét cửa và giết họ bằng rìu cầm tay. Cảnh sát nghi ngờ có sự liên hệ với mafia. Sau đó một tháng, kẻ thủ ác lại tiếp tục hành trình tội ác.

Louis Bossumer và vợ Annie Lowe được phát hiện dính đầy máu trên người và bị những vết thương khắp cơ thể do rìu gây ra. Kẻ sát nhân vứt lại chiếc rìu trong phòng ngủ. Một phần cửa bếp bị đục thủng và không thứ gì bị lấy cắp.

Kẻ sát nhân thường khoét cửa sau và chui vào giết hại nạn nhân bằng rìu

Annie Lowe sau khi được điều trị ở viện nói rằng kẻ sát nhân là một người đàn ông da màu trẻ tuổi. Nhưng sau đó, cô nói rằng kẻ sát hại cô chính là chồng mình. Cảnh sát cho rằng câu chuyện cô đưa ra là vô lý vì không có người nào tự dùng rìu bổ vào mặt mình. Kẻ sát nhân vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Nạn nhân tiếp theo của Người Rìu là bà Edward Schneider, người thoát nạn thần kỳ và mô tả thủ phạm cao, gầy như bóng ma. Joseph Romano, chủ tiệm tạp hóa người Italia bị tấn công vào tháng 8 nhưng không may mắn. Ông bằng qua đời vì vết thương quá nặng trên người.

Các vụ tấn công khiến người dân vô cùng hoảng loạn. Họ bắt đầu nhìn thấy hình bóng của Người Rìu ở bất kì ngõ ngách nào. Một vài người nói rằng hắn cao, gầy. Số khác cho rằng hắn mặc quần áo phụ nữ. Một số người khẳng định tên giết người là phụ nữ, hoặc là đàn ông nhưng rất lùn. Nhiều nghi vấn đặt ra quanh lỗ nhỏ trên cửa quá bé để sát nhân chui vừa. Thuyết âm mưu cho rằng hắn tới từ…hành tinh khác.

Người Rìu đột nhiên dừng việc giết chóc trong tháng 9. Một số cư dân ở thành phố New Orleans cho biết xuất hiện nhiều vụ đột nhập vào nhà hoặc thông báo đã bắn một số kẻ rình rập trong bóng tối. Sau tháng 9, không có thêm bất kì vụ việc nào. Đột nhiên, Người Rìu mất tích không dấu vết.

Bẵng đi một thời gian, ngày 10.3.1919, Người Rìu trở lại và gây ra vụ thảm sát kinh khủng gần khu vực Retna, thành phố New Orleans. Kẻ thủ ác mặc áo tối màu tấn công nhà Cotmigtilia. Ông bố Charles đã đánh nhau với thủ phạm, tuy nhiên qua đời vì vết thương thương nặng. Người Rìu sau đó giết hại Rosie và con gái 2 tuổi Mary. Dù Rosie cầu xin nhưng kẻ thủ ác vẫn xuống tay man rợ, giết hại đứa con 2 tuổi. Rosie may mắn thoát chết dù bị thương khắp người.

Bản nhạc jazz nổi tiếng về Người Rìu.

Lá thư từ địa ngục

Vụ tấn công đẫm máu làm cho toàn bộ thành phố khiếp sợ, sau đó tờ Thời báo Picayune của New Orleans nhận được bức thư kì bí vào ngày 14.3.1919 với nội dung: “Nó sẽ không thể nào bắt được tao. Chúng nó không thể nhìn thấy tao vì tao vô hình. Tao không phải là con người mà là quỷ dữ từ địa ngục. Tao là Người Rìu mà lũ cảnh sát và người dân New Orleans chúng mày gọi tên”.

Tên sát thủ nói rằng mình rất thích nhạc jazz và “thề với tất cả quỷ dữ trên trái đất này, nếu sắp tới kẻ nào khước từ mở nhạc jazz sẽ bị một rìu vào mặt”. Cuối tuần đó, cả thành phố New Orleans mở nhạc jazz như thể đây là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân. Nhiều người không tin vào lời nói của kẻ thủ ác và vẫn bình yên.

Joseph Davilla, một nhạc công địa phương soạn bản nhạc có tên “Điệu nhạc jazz của Người Rìu bí ẩn” bất ngờ gây được tiếng vang lớn trong thành phố. Đêm đó không ai chết dưới tay của Người Rìu. Nhiều tháng sau đó, không thấy vụ giết người man rợ nào diễn ra. Có vẻ như Người Rìu đã nguôi giận phần nào.

Tiếp tục chém giết

Thành phố New Orleans những năm 1920 chao đảo vì Người Rìu

Cho tới ngày 3.8.1919, một gã điên tấn công cô gái tên Sarah Laumann ở nhà của cô. Sarah may mắn sống sót nhưng vụ việc này cho thấy sự thay đổi trong kiểu cách tấn công của Người Rìu. Cô không hề bán tạp hóa hay là người Italia. Toàn bộ thành phố New Orleans lại choáng váng một lần nữa vì không ai có thể an toàn trước lưỡi rìu của kẻ thủ ác.

Một lần nữa, hắn tấn công vào tháng 8 và tháng 9 nhưng bị một người đàn ông có súng ngăn chặn. Vụ tấn công cuối cùng diễn ra vào tháng 10 khi Người Rìu giết hại Mike Pepitone ở trên giường, trong khi vợ và 6 đứa con của ông an toàn ở phòng bên cạnh.

Cảnh sát tìm thấy chữ kí quen thuộc của Người Rìu nhưng không có bằng chứng để xác nhận danh tính. Tới nay, vẫn chưa ai biết Người Rìu là ai.

Có một dấu hiệu được cho là cơ sở liên quan tới Người Rìu. Một năm sau vụ giết hại cuối cùng, người đàn ông tên Joseph Mumre bị bà Esther Albano bắn chết ở vùng Pacific Coast. Bà khẳng định Mumre giết chồng bà và tham gia vào một nhóm những kẻ tống tiền cộng đồng người Italia ở nước Mỹ. Hắn bị đẩy vào tù năm 1911, ít lâu sau vụ giết người đầu tiên của Người Rìu.

Tên này ra tù năm 1918, trùng thời điểm các vụ giết người xảy ra. Mumre rời khỏi khu vực sinh sống vào khoảng thời gian các vụ giết hại chấm dứt. Dù thời gian trùng nhau, không hề có bằng chứng nào cho thấy Mumre có mặt ở hiện trường. Cái chết bất ngờ của Mumre khiến cảnh sát không thể hỏi cung và tìm hiểu thêm tình tiết. Sau đó 2 năm, Người Rìu bị dân New Orleans quên lãng hoàn toàn. Dù vậy, đây vẫn được xem là kẻ sát nhân man rợ và bí ẩn nhất lịch sử nước Mỹ.

