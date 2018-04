Kẻ lang thang dùng dao cứa cổ người mua hủ tiếu, cướp xe

Thứ Hai, ngày 02/04/2018 08:38 AM (GMT+7)

Một kẻ sống lang thang sau khi dùng búa tấn công vợ hờ, cướp tài sản đã bỏ trốn và tiếp tục dùng dao cứa cổ một người mua hủ tiếu để cướp xe.

Ngày 1-4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa kết thúc điều ra, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Thanh Nhàn (SN 1992; ngụ quận 6, TP HCM) về các tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích" và "Cướp tài sản".

Nguyễn Thái Thanh Nhàn và chiếc xe cướp được

Nhàn là đối tượng sống lang thang, không có nơi ở ổn định và chung sống như vợ chồng với chị T.T.H.C. (SN 1978) tại một phòng trọ trên địa bàn phường Tân Tạo (quận Bình Tân) vào tháng 7-2015. Do Nhàn thường xuyên nhậu nhẹt nên chị C. dọn về nhà mẹ ruột sống.

Tối 4-7-2017, Nhàn đến phòng trọ của chị C. nói chuyện dẫn đến cãi nhau. Bất ngờ, Nhàn dùng búa tấn công chị C. gây thương tích 4% và một người thân chị C. thương tích 2%. Trước khi bỏ đi, Nhàn còn đập bể 1 máy tính bảng và chiếm đoạt 1 điện thoại trị giá 4 triệu đồng.

Sau đó, ngày 25-7-2017, Nhàn đang ngồi ăn hủ tiếu trên đường Phú Định (phường 16, quận 8) thì phát hiện anh Lý Nhật Minh (SN 1996, ngụ quận 8) đang mua hủ tiếu.

Lợi dụng anh Minh mất cảnh giác, Nhàn lao đến dùng dao cứa cổ anh Minh để cướp xe. Bị tấn công, anh Minh bỏ chạy đến chốt bảo vệ khu phố gần đó rồi ngất xỉu. Anh Minh được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và xuất viện với thương tật 2%. Hôm sau, Nhàn ra công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.