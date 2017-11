Huyền thoại bóng đá Anh và bi kịch của một thiên tài

Mặc dù là thần tượng của không ít người, nhưng vì nhiều lí do khác nhau mà phần lớn là những ám ảnh về danh tiếng, tiền tài và cơ hội, vẫn có vô số người nổi tiếng không vượt qua được cạm bẫy để rồi lạc chân trong mê cung của tội lỗi. Loạt bài “Những ngôi sao vướng vòng lao lý” sẽ hé lộ phần góc tối ít ai biết trong cuộc đời những con người ấy.

Bộ dạng tiều tụy hiện tại của huyền thoại bóng đá Anh một thời.

Mới bước sang tuổi 50 nhưng không còn ai nhận ra một Paul Gascoigne từng làm biết bao người say mê ngày nào. Thay vào đó, người hâm mộ đã quá quen với những là những dòng tiêu đề xuất hiện trên báo chí: “Paul Gascoigne bị bắt vì đánh vợ cũ”, “”Siêu quậy” Gascoigne bị bắt 2 lần trong 2 ngày”, “Paul Gascoigne bị bắt vì hành hung”, “Paul Gascoigne bị bắt khi đang bất tỉnh vì phê ma túy”…

Cầu thủ xuất sắc nhất trong nửa thế kỷ

Paul John Gascoigne (còn gọi là Gazza) sinh ngày 27/5/1967 tại Dunston (Gateshead, Anh), là con thứ 2 trong gia đình 4 anh em sống trong một căn hộ chật chội thuộc sở hữu của hội đồng thành phố với một nhà tắm công cộng.

Có thời điểm gia đình Gascoigne khủng hoảng khi cha mẹ thất nghiệp, thất bại trong tìm kiếm việc làm ở Đức, phải trở lại Anh để sống bằng tiền trợ cấp xã hội. Gazza thường phải sống trong cảnh bạo lực, cha mẹ luôn cãi vã, đánh chửi nhau.

Những ám ảnh tuổi thơ tiếp tục đến với Gascoigne năm 10 tuổi, khi chứng kiến một người bạn chết trước mặt mình vì tai nạn giao thông.

Cậu phải tới gặp bác sĩ tâm lý sau đó nhưng các biện pháp trị liệu không có mấy tác dụng. Ở tuổi 13, Gascoigne bắt đầu mắc chứng trầm cảm. Để chạy trốn với căn bệnh này, Gascoigne bắt đầu chơi điện tử và nghiện từ lúc nào không hay. Cậu bé Gascoigne lúc đó thậm chí còn ăn cắp để có tiền chơi điện tử.

Sống trong điều kiện như vậy nhưng anh lại bộc lộ những năng khiếu bẩm sinh cho môn thể thao vua ngay từ những ngày ấu thơ. Đến năm 15 tuổi, Gascoigne tự lập và chu cấp tiền cho gia đình.

Anh không mất quá lâu để tạo được dấu ấn của mình. Kết thúc mùa giải 1986 - 1987, Paul Gascoigne được vinh danh cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm và có tên trong đội hình tiêu biểu của giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Tài năng không thể phủ nhận, Gascoigne trở thành gương đại diện cho nền bóng đá Anh trong thập niên 80 - 90 của thế kỷ trước. Anh từng khoác áo Newcastle, Tottenham, Lazio, Rangers và ở đâu, anh cũng là cầu thủ trụ cột.

Gascoigne chính là thiên tài khó tìm mà bóng đá xứ sương mù đã sản sinh ra. Nói như huấn luyện viên Sir Alex Ferguson thì “Gascoigne là cầu thủ Anh xuất sắc nhất từ năm 1966”.

Bi kịch của một thiên tài

Nhưng rồi, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Gascoigne tự vứt bỏ mọi thứ chỉ vì rượu. Mắc chứng nghiện rượu từ khi còn trẻ, Gascoigne luôn nằm trong vòng lẩn quẩn giữa việc cai nghiện, tái nghiện mà không tìm ra lối thoát và tự giết chết sự nghiệp của mình trong cuộc sống sa đọa với rượu, thuốc lá, ma tuý, tình dục cùng những lần vào tù ra tội như cơm bữa.

Tháng 9/2008, Gascoigne có liên quan đến một vụ ẩu đả gây thương tích cho một nhà nhiếp ảnh và một người hâm mộ trong khi rời khỏi quán bar sau khi đã say xỉn. Tháng 12/2009, Paul Gascoigne vừa bị bắt vì tội uống rượu say trong tình trạng không biết gì khi liên tục la hét làm náo loạn khu phố. Tháng 2/2010, ông bị cảnh sát tạm giam do bị cáo buộc là đã lái xe trong tình trạng say rượu . Tháng 10/2010, Paul Gascoigne bị bắt khi đang bất tỉnh vì phê ma túy. Tháng 7/2013, cựu tuyển thủ Anh đã bị tạm giữ tại đồn cảnh sát vì tội hành hung vợ cũ.

Cho đến năm 2013, Paul Gascoigne đã bị bắt 17 lần. Lần này là một vụ đập phá, gây náo loạn nhà ga Hertfordshire (Anh), đánh nhân viên bảo vệ.

Năm 2016, Gascoigne xuất hiện gầy gò không sức sống khi bước xuống một chiếc taxi. Trên người ông chỉ là một chiếc áo choàng ngủ cũ kỹ và gương mặt hốc hác đến lạ. Tay cầm rượu, miệng ngậm thuốc lá và chân không mang giày, Gascoigne trong bộ dạng của kẻ điên một lần nữa trở thành đề tài chế giễu của nhiều người.

Và giờ đây, ngôi sao một thời chỉ còn là một kẻ nghèo khó, bệnh tật, thỉnh thoảng lại nhập viện hay vào tù do tác động quá lớn của rượu.

