Sau khi 2 nhóm người chém nhau, 1 thanh niên nằm gục trên vũng máu

Sáng nay (16/11), trạm Công an Lạch Tray (Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết: Lực lượng công an đang điều tra vụ ẩu đả tại khu vực Hồ Đào (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền).

Trước đó, khoảng 1h sáng 16/11, tại quán rượu mực Hoàn Hương, thuộc khu vực Hồ Đào, 2 nhóm thanh niên ngồi ở hai bàn xảy ra mâu thuẫn. Sau khi lời qua, tiếng lại cả 2 nhóm lao vào nhau hỗn chiến bằng dao, kiếm và các vật dụng tại hiện trường.

Tại hiện trường, đồ đạc tại quán rượu mực vứt tứ tung, một thanh niên nằm bất tỉnh trên vũng máu được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhân được tin báo, lực lượng công an thuộc trạm Công an Lạch Tray xuống hiện trường giải quyết vụ việc.

Theo lãnh đạo trạm Công an Lạch Tray, khi lực lượng công an xuống khu vực thì nhóm thanh niên đã giải tán. Công an đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc.