Hỗn chiến kinh hoàng ở Sài Gòn, 2 người thương vong

Thứ Ba, ngày 20/03/2018 09:01 AM (GMT+7)

Ngày 20.3, Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra, truy xét các đối tượng hỗn chiến kinh hoàng ở khu vực khiến cho 2 người thương vong. Bước đầu, danh tính nạn nhân là anh N.X.N. (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Công an phong toả khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.T

Theo Công an quận Gò Vấp, khoảng 21h ngày 19.3, nhiều người đang ăn uống ở quán nhậu nằm trên đường Cây Trâm, phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM. Lúc này, trong quán có 2 nhóm thanh niên (khoảng 15 người) ngồi gần bàn nhau.

Quá trình ăn uống cả 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn nên cự cãi và cầm ly, chai, ghế, bàn… xông vào ẩu đả. Sau đó, 2 nhóm rượt nhau chạy ra con hẻm ở gần đó. Nhiều người đang ăn trong quán cũng tìm cách tháo chạy. Ít phút sau, các đối tượng trong 2 nhóm thanh niên vội vã rời khỏi con hẻm. Người dân lại con hẻm kiểm tra thì phát hiện 2 người nằm bất động nên hô hoán và đưa đi cấp cứu, nhưng 1 người đã tử vong từ trước.

Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và người liên quan. Đồng thời, trích xuất hình ảnh camera an ninh khu vực để phục vụ việc điều tra.

Rạng sáng 20.3, công an mới hoàn tất việc khám nghiệm, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để tiếp tục điều tra.